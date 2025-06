Una técnica de Emergencias declara que el mando de la emergencia recibía información detallada el 29-O a través del CoordCom

La técnica de Emergencias que declara hoy ante la jueza y el fiscal de la dana, Cristina V. N., ha confirmado que en el departamento se elabora un "informe de seguimiento" que detalla las llamadas recibidas, el número de casos y la ubicación con un mapa. Un informe que se remite al Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado), aunque la trabajadora ha asegurado desconocer si los miembros del Cecopi del 29 de octubre, del día de la dana, tuvieron acceso a esos informes. "Pero se hace para eso", ha asegurado, según ha podido saber Levante-EMV de fuentes conocedoras de su declaración.

Además, existe un "grupo permanente" de gestión de la emergencia que recibe "sms" a través del sistema CoordCom. Un grupo en el que está incluido el secretario autonómico [Emilio Argüeso], el subdirector de Emergencias [Jorge Suárez], la Policía de la Generalitat y la responsable de prensa" de Emergencias.

La técnica ha asegurado a la jueza de la dana desconocer qué mensajes se enviaron exactamemte pero el sistema sí enumera los avisos, las declaraciones de emergencia, la movilizacion de helicópteros, el cierre de puertos..."

Una información que contrasta con lo que aseguró Salomé Pradas. "Hubo 19.821 llamadas al 112, y eso evidencia la magnitud de ese día, me consta que llegó a colapsar el 112 y que no se pudo atender algunas llamadas aunque el servicio estaba reforzado, no sé si por problemas técnicos o alguna otra causa, no tuve conocimiento directo. Entre mis funciones no está atender esas llamadas ni hacer un seguimiento, eso le correspondía a los técnicos de la sala y a los técnicos de emergencias... Esas llamadas no llegaban al Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado)", admitió la consellera de Justicia e Interior y responsable de las emergencias el 29 de octubre, Salomé Pradas, en la declaración ante la jueza y los fiscales de la dana, el pasado 11 de abril.

