Un juzgado de violencia sobre la mujer desahucia a un víctima de maltrato y a su hijo de 4 años

La mujer esperaba que el Juzgado que tramitaba su desahucio le concediera una prórroga y no la dejara en la calle. No ha sido así. El pasado martes la mujer se quedó en la calle con su hijo pequeño, de 4 años. El Juzgado que ordena el lanzamiento es el de Violencia sobre la Mujer número 1 de Torrent ya que la que ha sido desahuciada es también víctima de violencia machista.

La jueza ordena el lanzamiento porque así lo ha pedido el copropietario del piso y exmarido de la víctima en base al acuerdo de divorcio que firmaron en su día y permitía que la mujer se quedara en esa casa durante 7 años. Pasado ese tiempo, el hombre solicitó que se cumpliera el acuerdo firmado y que ella se fuera. Y ahí empezó un proceso de desahucio que acabó el pasado martes con la mujer fuera del domicilio y todas sus cosas dentro, perro incluido.

"No puedo entender que me hayan hecho esto. Me dejan en la calle, cambian la cerradura, no me dan una copia de la llave (lo que es ilegal porque yo soy propietaria de la vivienda) pero lo más fuerte es que la casa no se queda vacía. ¡Mi exmarido está viviendo allí con su familia. Y si ha entrado en la casa es porque el juzgado le ha dado las llaves porque no hay otra posibilidad. Me echan a mí para que entre él, que tiene más propiedades. Pero es que, además, ¡está ahí con todas mis cosas! Yo no tengo ni ropa interior. Ni peine ni nada", explica la mujer tras presentar una denuncia (esta vez en el Juzgado de Instrucción número 1 de Torrent en funciones de guardia) por un procedimiento que considera "ilegal" y que sigue sin entender. "La comisión judicial no me entregó el acta de lanzamiento y eso también es una irregularidad que nadie entiende", añade. Y es que, a día de hoy, no hay resolución alguna sobre quien puede ocupar la vivienda.

La mujer explicó su temor a ser desahuciada en este diario cuando quedaban 48 horas del lanzamiento. La llamamos Silvia para preservar su intimidad como víctima de violencia machista. Cuando la mujer pidió a los agentes presentes en el desahucio que la dejaran acceder al domicilio le explicaron que esto no era posible y que debía haber sacado sus cosas con anterioridad ya que conocía la fecha del lanzamiento, según consta en la denuncia presentada. "Me dicen que tendría que haber sacado mis cosas. Pero ¿adónde querían que las llevara? Una vida entera.. ¿dónde la meto? No tengo familia, esa es mi desgracia. Soy vulnerable y así consta en los informes de servicios sociales y sobre todo tengo un hijo pequeño. ¿Y el interés superior del menor?", pregunta la mujer.

Ahora ocupa un recurso de servicios sociales de forma provisional, mientras su hijo pregunta cuándo van a volver a casa y en el Jugado que le desahució "me dicen que ahora sea yo la que le denuncie a él por vivir en el casa cuando son ellos los que le han dado la llave". Sus pertenencias (y la de su hijo) siguen en una casa que ahora ocupa su exmarido y donde ella debe seguir pagando la cuota de la hipoteca. La mujer asegura que va a seguir luchando hasta el final. "No me queda otra", afirma.

Una decisión del juzgado

Desde la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) València asegurna que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Torrent "tenía herramientas para haber aplazado el lanzamiento en busca de una solución provisional, pero no ha sido así. La han dejado en la calle en un procedimiento donde ni tan siquiera le han entregado el acta de lanzamiento. No hay ningún documento que diga que él debe ocupar la vivienda y ha sido todo bastante raro, tenso y doloroso. Hay un procedimiento en marcha para revisar un acuerdo de divorcio que ella se vio obligada a firmar. Es víctima de maltrato, tiene un niño pequeño y desde la PAH vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para ayudarla".