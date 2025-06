Mazón eleva el choque con Sánchez por la dana al exigir elecciones anticipadas

La XXVIII Conferencia de Presidentes autonómicos con Pedro Sánchez de este viernes en Barcelona ha llevado al paroxismo el diálogo de sordos, pero a gritos, en que se ha convertido la política española: ni un acuerdo en medio de una incomunicación que llega incluso al plante de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por el uso de lenguas cooficiales.

En ese contexto, el jefe del Consell, Carlos Mazón, trató de hacer hueco, sin éxito, a la situación de la provincia de Valencia tras la dana en el amplio orden del día del encuentro. Mazón se vuelve a València sin avances pero con un nuevo relato: petición de elecciones anticipadas a Pedro Sánchez al no lograr aprobar unos presupuestos que impulsen la reconstrucción.

«Necesitamos presupuestos generales para aprobar las inversiones que necesita la reconstrucción y esta mayoría no es capaz de aprobar las ayudas que necesitamos, de dar la seriedad parlamentaria que necesitamos. Por eso pedimos una nueva mayoría que salga de las elecciones, la necesidad de presupuestos que sí tenemos en la C. Valenciana. Hemos hecho el esfuerzo para que haya presupuestos y el Gobierno no es capaz de articular esa mayoría. Es la razón fundamental por la que pedimos elecciones», señaló a la prensa tras el encuentro.

Mazón dedicó el grueso de su intervención, en la Conferencia y ante los medios, a la situación de la dana, atravesada por la infrafinanción crónica y el bloqueo al FLA extraordinario. «Estamos al borde del colapso», dijo Mazón ante Sánchez. El ‘president’ quiere trasladar a la Moncloa la presión de los proveedores por los impagos. Insistió de nuevo en un fondo de nivelación transitorio de 1.782 millones hasta que se apruebe un nuevo modelo.

«Con la peor ayuda del Estado en toda nuestra historia, tenemos que hacer frente a la mayor reconstrucción; es un Gobierno que arrastra los pies. Es el momento de mayor urgencia de decisiones en toda la historia de la democracia para la C. Valenciana», explicó después. Y cargó contra el bloqueo a la reforma del modelo o el retrado en inyectar liquidez extra vía FLA: «No puede ser que esté sin liquidez la comunidad peor financiada. Que ni se avengan a convocar un consejo de política fiscal para hablar de financiación».

Pide una reunión a Sánchez

Sobre la gestión de la post-dana, Mazón criticó también la poca predisposición del Gobierno a establecer mecanismos de colaboración, una comisión mixta con la Generalitat que vienen reclamando. Solicitó una reunión al presidente del Gobierno, más coordinación, afeó que no haya inyección a fondo perdido para la Generalitat (como sí hay para los ayuntamentos), y tildó de «inmoral» que haya créditos para los afectados sujetos a intereses. Para los ayuntamientos pide también la habilitación de la contratación de emergencia para servicios básicos como el alcantarillado.

«Hemos perdido el tiempo»

El ‘president’ destacó esta falta de acuerdo, así como la dinámica de unas reuniones que son un «reino de taifas, sin posibilidad de coordinar o tomar en consideración propuestas». «Parecido o peor que en Cantabria», dijo en referencia a la última Conferencia de Presidentes. Mazón lamentó que regresa a Valencia «sin resultados». «Hemos perdido tiempo».

Asimismo, considera una «pena» que ante la situación que se vive en la provincia de Valencia ante la reconstrucción, «en un momento de llegar a algún acuerdo», la noticia de la cumbre acabe siendo «si pinganillo sí o pinganillo no». En este sentido, Mazón rehusó hablar de la salida de Isabel Díaz Ayuso de la reunión cuando se ha hablado en euskera y catalán. La culpa, dijo, es de «quien pone el pinganillo encima de la mesa».

Al margen de la dana y la situación financiera de la Generalitat, Mazón rechazó la propuesta de Vivienda del Gobierno. «Nos pide a nosotros más esfuerzo que el que está dispuesto a hacer». En datos, Mazón indicó que Sánchez ha planteado incrementar 2,7 veces lo que ofrece actualmente en recursos para vivienda en la Comunitat Valenciana, «pero a nosotros nos pide que multipliquemos por 4 lo que estamos haciendo».

A ello ha ligado su negativa a vincular el aumento de estos fondos a otras medidas como topar los precios del alquiler. En materia energética, el jefe del Consell propuso un acuerdo para prolongar la vida de las siete centrales nucleares de España.