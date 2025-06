"La letalidad de la rabia cuando aparecen los síntomas es muy elevada"

La muerte del varón de 44 años, infectado por la rabia, ha vuelto a poner de actualidad una enfermedad prácticamente erradicada en España; el anterior caso diagnosticado fue en 1981, y se trató de un caso importado de Rumanía. El principal problema de este virus es que, una vez evidenciada su sintomatología, tiene "una letalidad muy elevada". Así lo explica el especialista en Medicina Preventiva, Julio Muñoz, tesorero de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva y Salud Pública. De hecho, el médico explica que la ciencia aún no ha podido encontrar un remedio en estados avanzados de la enfermedad: "Aunque en los últimos años, se han planteado algunas estrategias terapéuticas experimentales, no se ha podido revertir esta letalidad".

Por este motivo, Muñoz incide en la importancia de la prevención "tanto en un riesgo de exposición, como tras producirse una mordedura o arañazo" de un animal. Fue lo que no hizo el fallecido, quien solo se lavó con agua y jabón después de sufrir la mordedura de un can en Etiopía, durante un viaje en julio de 2024. No fue atendido por un médico porque no acudió a ningún hospital tras regresar a España y, por tanto, ningún facultativo valoró si había riesgo a desarrollar el virus y si era recomendable recibir la vacuna. "Si estamos en un país endémico, cualquier mordedura de un mamífero debe considerarse una urgencia médica", reconoce el especialista.

El virus de la rabia: cómo se contagia y cuáles son sus síntomas. / ED

Evolución en dos semanas

Desde el pasado 26 de mayo, cuando se tuvo la sospecha de que el fallecido tenía la rabia, su situación solo empeoró y, durante los últimos días, se mantuvo en un estado "muy grave" hasta que, finalmente, falleció el viernes en un hospital de la ciudad de València. En un primer momento, estuvo ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de Alcoi, el Virgen de Los Lirios hasta que las autoridades sanitarias decidieron trasladarlo al 'cap i casal'; en principio, se pensó en llevarlo al Clínico, según las fuentes del servicio de ambulancias, pero finalmente las fuentes consultadas acreditan que falleció en el hospital La Fe. Su deceso ha dejado una enorme conmoción en la localidad de Agres, con un censo de solo 610 habitantes.

Como explica Muñoz, la rabia se puede tratar "en cualquier hospital" porque las guías sanitarias no establecen "ninguna indicación de aislamiento, como pasa con las fiebres hemorrágicas". Cabe recordar que la familia del fallecido solo recibió la vacuna y no está aislada. Sin embargo, ante un caso tan inaudito, cree que se decidió trasladarlo a un centro de referencia.

Pese al fallecimiento del vecino de Alcoi, Muñoz pretende lanzar un mensaje de cautela porque la rabia es una enfermedad con casos importados en España desde 1978 y, por eso, "el riesgo de repunte es bajo", aunque depende "de las medidas de control y de la responsabilidad de las personas que conviven con animales domésticos". Sobre si hay riesgo sobre un repunte de la enfermedad, el especialista explica que "es bajo", pero insiste en que depende del mantenimiento de los sistemas de control veterinario y de que los propietarios de mascotas, los vacunen. En España, se debe tener especial cuidado con las mordeduras del murciélago, "el único reservorio natural de virus en la península ibérica" y con los animales importados o de tenencia ilegal.

Una de las principales preguntas es el tiempo de incubación de la enfermedad, porque el hombre fallecido fue mordido por un perro hace 10 meses. Según explica Muñoz, este periodo es "generalmente de entre uno y tres meses", pero hay "casos documentados que van desde los cuatro días a varios años".

Mensaje de tranquilidad

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, quiso lanzar el jueves -un día antes de producirse la muerte- un mensaje de tranquilidad porque se trata de un caso "excepcional"; la rabia ya no es una enfermedad endémica en España. Cabe recordar que el anterior caso registrado en España fue en 1981 con una persona proveniente de Rumanía. "Solo se transmite por mordedura y, excepcionalmente, por gotas de saliva en contacto con una úlcera conjuntival", ha señala el miembro del Consell. Pese a esto, ha resaltado la importancia de vacunarse, especialmente si se va a viajar a países de riesgo, al igual que debe hacerse frente a otras dolencias como la fiebre amarilla, el tifus, o la hepatitis, entre otras.

El conseller Marciano Gómez a las puertas del Congreso de la Asociación Española de Pediatría. / Kai Försterling/Efe

Además, ha insistido que, en caso de producirse una mordedura fuera de España, sobre todo en países "no tan avanzados sanitariamente como el nuestro", se debe pedir consulta con el médico de Atención Primaria.