José María Ángel: "¿Cómo puede ser que los responsables de las emergencias no se anticipen?"

¿Están las zonas afectadas por la dana más cerca de la normalidad? ¿Se está haciendo todo lo posible para resolver los problemas?

Estamos ante la catástrofe más grande que ha padecido Europa. Más allá de cómo actuó o no la Administración, eso nos debe dar una dimensión de que son más de 500 kilómetros cuadrados con un gran impacto sobre el territorio ante la brutalidad tremenda de la inundación. La reconstrucción, por lo tanto, no solamente se ha basado en una apuesta importantísima económica que ha dado el Gobierno de España, que tiene preparados, si hiciera falta, 16.000 millones y que ya ha movilizado más de 6.000 millones que han llegado a los ciudadanos en diversas formas. Y ahora, después de más de seis meses, podemos decir que poco a poco se ha ido recuperando, no diré la normalidad, pero sí una cierta sensación, con las calles que ya no tienen barro ni lodo, aunque recordemos que hasta mitad de enero o principios de febrero en algunos lugares aún teníamos. Nos podemos comparar con un gran país y hablo de toda la administración: del estado, autonómica y municipal. Hemos sido capaces en los primeros 15 días de restituir las grandes arterias de comunicación con Madrid, tanto la vía férrea como las grandes carreteras. Eso solamente está al alcance de un país con criterio, con capacidad logística y con planificación.

A principios de año creó un comité de expertos con el objetivo de «inspirar» esa recuperación. ¿Cuentan ya con alguna conclusión determinante?

El Gobierno de España, el presidente Pedro Sánchez y el ministro Ángel Víctor Torres decidieron invitar a una serie de personas expertas para que nos trasladaran sus primeras reflexiones para ayudarnos a la reconstrucción. Ya en la Universitat Politècnica de València un conjunto de estas personas que forman parte de la Comisión presentaron, por un lado, los cálculos realizados: dónde llovió, cómo llovió, cuál fue el recorrido tanto por el Poyo como por el Magro o por el Túria, qué nivel de afección tuvo... Estas conclusiones, que no son todavía definitivas, nos hablan de unos cálculos hidrológicos que hasta ahora no se conocían en una gran catástrofe y que supondrán las bases de las obras hidráulicas. Es como si fuéramos al médico: nos hacen primero unos análisis sobre nuestro cuerpo y a partir de ahí nos dan unos fármacos o una pauta para tener una vida más saludable. Pues aquí lo mismo, lo que hemos calculado va a condicionar la tipología de las obras hidráulicas, tanto urbanas como periurbanas. Por otro lado, hemos tenido un grupo de expertos para abordar dónde se va a poder construir o dónde no. También hemos estado hablando del análisis climatológico de la cuenca del Mediterráneo, ya que con la elevada temperatura que tenemos en todo el mar, en determinadas partes del año, se dan unas intensas lluvias que nos condicionan y para las que tenemos que estar preparados. Además se ha estado hablando de aplicar la resiliencia en la construcción de los pueblos, teniendo en cuenta las buenas prácticas en otros lugares.

Da la sensación de que cada administración va por su lado y falta coordinación. ¿Cómo es la sintonía con Gan Pampols, el vicepresidente para la reconstrucción?

Muy buena. El vicepresidente Gan Pampols es una persona muy cualificada, seria y rigurosa en todo lo que hace. Lo conozco desde hace mucho tiempo y de él solo puedo dar buenos comentarios. El problema es que él forma parte de un ejecutivo del que solo se oyen reproches, noticias que no son verdad y que ha perjudicado las relaciones entre el Gobierno central y el gobierno del Partido Popular encabezado por el señor Mazón. Tú no puedes acercarte cuando solo oyes descalificaciones y que no ha hecho nada el Gobierno de España. Cada 10 euros que ha metido el Gobierno de España, el del señor Mazón ha metido uno. Yo no digo que aplauda, pero al menos que no trasladen a la ciudadanía que el Gobierno del señor Pedro Sánchez no ha hecho nada, pues ha movilizado 6.000 millones y el Consell escasamente 500. Aquí no se trata de ver quién pone más o pone menos, sino de si uno quiere trabajar en coordinación y en cooperación con su semejante.

¿No cree usted que se ha hecho demasiada política con la dana y se ha desatendido a las víctimas?

Yo creo que algunos quieren cambiar el relato del señor Carlos Mazón y todos sabemos que llegó tarde, cuando llegó, y eso no lo discute nadie. Las encuestas que su medio publicó este pasado fin de semana nos trasladan el umbral de desconfianza que se produce sobre el president. Y si esto lo tienen los ciudadanos, oiga, qué quiere que le traslade yo. El gobierno del señor Mazón está utilizando la confrontación para tapar sus vergüenzas.

¿Por qué el presidente del Gobierno ha tardado siete meses en volver a València?

La delegada del Gobierno, la señora Pilar Bernabé, ha hecho un trabajo para admirar. No hay ninguna persona, sea del partido político que sea, que no reconozca el gran trabajo que ha hecho. Ha estado donde ha tenido que estar. De hecho, he ido acompañándola muchos días, desde las siete de la mañana hasta las diez de la noche. Ella representa al Gobierno de España en la Comunitat Valenciana y ha mantenido todos los días un contacto fluido con todos los alcaldes, sean del partido político que sean, y ha tenido unas conversaciones discretas, fuera de los focos, con las personas que han sufrido y que sufren. Y fue cuando estas personas trasladaron a la delegada del Gobierno y a la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, que estaban en condiciones de ver al presidente del Gobierno, cuando vino, las escuchó, las entendió y dio instrucciones a la vicepresidenta y ministra de Medio Ambiente, Sara Aagesen, que les trasladara como novedad cuáles iban a ser las inversiones para reducir y minimizar el factor de inundabilidad.

La gestión de la dana está ahora bajo investigación judicial. El jefe de Climatología de Aemet, José Ángel Núñez, ha insistido en su declaración ante los tribunales que los avisos de la agencia han sido suficientes. ¿Qué falló entonces?

La anticipación. Cuando a ti te dan un diagnóstico, tienes que hacerle caso a quien te lo dice. Volviendo al ejemplo del médico de antes, si te dice no tomes esto y tú sigues haciéndolo, sabes que te vas a poner enfermo. La Aemet nos advirtió la semana anterior de que íbamos a tener fuertes lluvias y la obligación de una administración que se tiene que anticipar es movilizar todos los recursos y ponerlos en tensión.

Usted estuvo al frente de Emergencias en el gobierno del Botànic y fue el encargado de gestionar la dana de la Vega Baja de 2019. ¿Cómo hubiera afrontado una catástrofe como esta?

No sé lo que yo hubiera hecho, porque al final cada uno tiene que estar en su sitio. Lo que sí que sé es que cuando Aemet nos hubiera trasladado el aviso, lo primero que hubiera hecho es llamar al presidente Puig y a la consellera Gabriela Bravo: «Mira, president, he tenido una reunión con Aemet y me ha trasladado que probablemente vamos a tener un umbral de fuertes lluvias en la Comunitat Valenciana. Yo os recomiendo, president y consellera, que reunamos a Aemet y nos explique dónde y cómo va a llover. Que llamemos a las consellerias que pueden estar afectadas, por si tenemos que cortar los transportes o suspender los colegios. Que llamemos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Que le traslademos a la administración central que esto va a pasar. Que llamemos a la Confederación Hidrográfica. Y que entre todos constituyamos una mesa de trabajo que tiene un nombre, Cecopi». Y eso no se hizo. ¿Por qué no? Si hemos ido a los medios de comunicación, se ha trasladado que algunas personas tardaban en comunicarle al president de la Generalitat Valenciana ese umbral o que la consellera no se hacía con él. Esto no puede ser y no cabe en un país serio. ¿Cómo puede ser que los responsables de las emergencias no se anticipen para adoptar las soluciones? Está claro que con unas fuertes lluvias todo eso es un mundo muy complejo... ¿Pero cómo es posible que el president de la Generalitat y que los responsables de la emergencia no se pusieran en contacto con los alcaldes? En algunos de los municipios donde llegó la inundación no estaba lloviendo, por lo tanto tiene que comunicarles que por el Poyo y por el río Magro va a caer mucha agua y que deben prepararse. Esa anticipación hace que con mecanismos que tenemos, como ES-Alert, llamemos a la ciudadanía y le anticipemos que iba a llegar una riada con un mensaje claro, definitorio y no lo que se hizo, que fue tarde y mal.

José María Ángel durante la entrevista en las instalaciones de Mediterráneo / Kmy Ros n

¿Y cuál cree que hubiese sido la reacción de Ximo Puig ese día?

El president Puig hubiera hecho lo que hizo en la dana del 2019. Llamar a su palacio, situarse todos y darle cuenta los técnicos. Es tener una planificación. Y a partir de ahí convocar una reunión de trabajo como se hizo entonces en Orihuela, e instalar un puesto de mando avanzado para la toma de decisiones. Todo en la vida hay que comentarlo y llamar en tiempo y forma, como a la Unidad Militar de Emergencias (UME). No a las 3 del mediodía cuando el agua ya estaba entrando en Utiel, donde no pudo entrar y se pidió porque fue la delegada del Gobierno la que le trasladó a la consellera que lo hiciera ya.

¿Deben modificarse los protocolos del Cecopi para que sea más efectivo y con menos burocracia?

Los protocolos si se cumplen, funcionan. Otra cosa es que después de este análisis en lo que los técnicos hablan de emergencia, con lo que se llaman lecciones aprendidas, podamos introducir elementos de mejora para adoptar las decisiones antes y más sólidas.

¿Usted hubiese sido partidario de declarar la emergencia nivel 3, para que el Estado tomara las riendas de la situación?

Mazón sabrá por qué tomó esas decisiones. Lo que sí que se dedicó durante un tiempo es a hablar de la codirección (de la emergencia), pero ya ha demostrado todo el mundo y toda la literatura profesional que eso no era así y que la comunidad autónoma es la que tiene la responsabilidad en la dirección, tal y como marca el Estatuto de Autonomía, la legislación de Protección Civil en la Comunitat Valenciana o las disposiciones sobre los consorcios y nuestros bomberos. Y si Mazón entendía que no tenía medios suficientes para hacerlo, lo que le tenía que haber dicho al señor Sánchez, es «ayúdame, que necesito y quiero que tú tengas el mando y control sobre esto, como ocurre en el nivel 3». Cuando tuvimos el apagón sí que lo pidió. Entre las actuaciones y las respuestas viene qué es lo que debía haber hecho.

Mazón exige la transferencia de 2.500 millones del fondo de liquidez autonómica (FLA) extraordinario. ¿Puede condicionar la falta de liquidez la reconstrucción?

El señor Mazón me tiene mareado. ¿Cómo su partido político en el Congreso de Diputados, cuando se pasa trasladar a las comunidades autónomas una respuesta para mejorar su financiación, no vota que sí? A mí lo que me traslada el señor Mazón es que se convoca la Comisión de Presidentes para esta semana en Barcelona y en el orden del día no propone una mejor financiación para la Comunitat Valenciana. Eso es lo que tiene que hacer el señor Mazón más allá del FLA, del FLI o del FLO. Seguramente tiene razón o puede pedirlo, pero oiga, seamos coherentes.

Como presidente del PSPV, la encuesta publicada por Prensa Ibérica la semana pasada apunta a un vuelco electoral que devolvería el Consell a la izquierda.

El Partido Socialista lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar y escuchar a todos los ciudadanos valencianos, pues desde que gobierna el Partido Popular hemos perdido: tenemos menos médicos, menos maestros, se ha suspendido la ejecución de obras importantísimas para la educación en más de un municipio... El PSPV tiene que trasladar un proyecto serio y riguroso para recuperar el gobierno. Este mes celebramos el décimo aniversario de la llegada del presidente Puig al Botànic y eso fue un cambio de paradigma y un cambio de situación de escuchar, atender y comprender a los ciudadanos. Y eso es lo que tiene que hacer el PSPV. De hecho la secretaria general, Diana Morant, ya se lo ha propuesto. Cuando decimos que queremos votar, lo que estamos trasladando es lo que sus periódicos de cabecera trasladaron con la encuesta, que el gobierno del PP en la Comunitat Valenciana ha preferido hacer un baile, un tango amoroso y afectivo con el partido Vox y llevarnos a un presupuesto que no son recortes, sino la ausencia de políticas públicas y toda una involución del estado del bienestar.

¿A quién prefiere de candidata a la presidencia de la Generalitat de cara a unas elecciones, a Diana Morant o Pilar Bernabé?

Nosotros los socialistas lo tenemos muy claro, a Diana Morant. Es nuestra secretaria general y va a ser sin duda nuestra candidata. Y hemos conseguido tener un tiquet, que oiga, ya quisieran tener todos los partidos políticos: Diana Morant y Pilar Bernabé. Dos mujeres, que son el futuro de la sociedad y aquellas que nos van a marcar la política. Son muy rigurosas, muy serias y van a trasladarnos sin duda una acción de futuro llena de optimismo.