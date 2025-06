La mortandad de pinos tras dos años de sequía aboca a grandes incendios

El profesor de la Universitat Politècnica de València (UPV) y presidente de la Plataforma Forestal Valenciana, Rafael Delgado, advierte de que "tenemos todos los cromos para que 2025 sea un año de grandes incendios forestales" debido a la masiva mortandad de pinos tras dos años de sequía en los que los montes valencianos han vivido una "situación extrema por falta de precipitaciones especialmente, en la mitad sur de la provincia de Valencia y en todo el territorio de Alicante".

"Dos años sin llover son una prueba muy dura de la naturaleza, sobre todo para una superficie forestal que ha crecido de forma desmesurada por el abandono de cultivos y la despoblación", apunta. Esto, prosigue, "ha generado masas boscosas de pinos muy densas y de mala calidad en las que la falta de agua ha desatado una competencia brutal por los recursos que ha disparado la mortalidad de ejemplares", apunta delgado.

El presidente de Asaja-Alicante, José Vicente Andreu, ante a pinos secos en la sierra Escalona, en Pilar de la Horadada. / Matías Segarra

Paisaje apocalíptico

Solo en las comarcas alicantinas, el presidente de Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) Alicante, José Vicente Andreu, estima que el número de pinos muertos por la sequía "debe superar los 50 millones de árboles". Y es que en paisaje en muchos puntos del sur de la Comunitat Valenciana es apocalíptico, con pinares grises por la enorme mortandad sufrida.

Delgado, que imparte clases de planificación y gestión forestal y de prevención y extinción de incendios forestales en el campus de la UPV en Gandia, sostiene que la mortalidad de pinos ha sido tan "masiva que es difícil cuantificar el número de pies muertos" que pueblan los montes valencianos, pues "en la mitad sur del territorio nos encontramos masas boscosas de pinos donde entre el 50 % y el 80 % de los árboles están muertos, siendo más elevada la mortalidad en las zonas de solana al ser más secas". Pone como ejemplo de esta catástrofe la cara sur del Montgó "que parece un pedregal al haberse secado la totalidad de los pinos".

"Había demasiados pinos, hasta 3.000 por hectárea" "El abandono del medio natural" es la causa de la masiva mortandad de pinos según el presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu. "Había demasiados pinos, demasiada densidad de árboles con más de 1.000 ejemplares por hectárea y hasta 2.000 y 3.000 árboles jóvenes por hectárea, como consecuencia su buena adaptación. Con esa densidad de árboles, en una situación de sequía la vulnerabilidad del ecosistema es terrible. Se mueren todos de sed", explica. Andreu recalca que "se tenían que haber hecho entresacas de aclareo y dejar entre 500 y 800 pinos por hectárea, para que el sotobosque creciera también, para que hubiese mayor biodiversidad en el medio natural. No solo pinos. De hecho ahora en la sierra de Escalona, en la Vega Baja, tras las lluvias están brotando los lentiscos, los enebros, las jaras, las coscojas... que no podían crecer bajo los pinos". "Es muy difícil gestionar esta situación, prácticamente imposible, más allá de pequeñas actuaciones en puntos muy localizados, como áreas colindantes con espacios urbanos, carreteras, o veredas, para evitar riesgos en caso de incendio", relata. Las talas de pinos muertos suman 22.500 ejemplares hasta febrero en la provincia de Alicante según los últimos datos ofrecidos por la Generalitat, que cifraba en un millón los pies muertos en dicha demarcación.

Fuego de "intensidad nunca vista"

Toda esta biomasa muerta, según Delgado, "hará que si se dan las circunstancias favorables" de viento y falta de humedad para que tenga lugar un gran incendio "la intensidad que pueda alcanzar será nunca vista". El profesor de la Politècnica explica que "en un año normal, si los árboles están vivos, el 80 % de la materia arbórea no suele quemarse" en caso de incendio y supone un freno a la intensidad del fuego debido a la humedad que contiene. En cambio, los cientos de miles de pinos muertos que hay ahora en los montes "son leña seca que arderá al 100 %, con lo que nos enfrentamos a unos incendios de intensidad desconocida", alerta.

Pinos muertos en el antiguo Camí de L'Alcúdia de Crespins a Anna. / Agustí Perales Iborra

Las intensas lluvias del pasado otoño y de esta primavera que parecen haber puesto fin de momento a la sequía, no solo llegó tarde para los pinos muertos, sino que según Delgado "han hecho que se dispare el combustible fino", en referencia al matorral que crece entre los troncos secos. Por tanto, prosigue, nos encontraremos "con incendios que se extenderán muy rápidamente al arder con facilidad este material fino y que a su vez serán muy intensos debido a la gran cantidad de pinos muertos".

"Un paisaje que colapsa"

Este experto es pesimista en cuanto a la próxima temporada de incendios forestales: "es triste decirlo, pero pienso que a estas alturas lo único que nos queda es rezar para que no ocurra ningún gran incendio, pues la situación de los montes valencianos este año es la más propicia para ello tras muchos años ya de ausencia tanto de una política de gestión forestal como también de una planificación a largo plazo, de abandono y de despoblamiento. No podemos olvidar que el bosque mediterráneo es un paisaje cultural milenario que si no se cuida colapsa".

La muerta masiva de pinos emborrona el Portitxol y la Falzia de Xàbia (imágenes) / A. P. F.

"Amenaza para los cultivos"

Esta preocupación también la comparte la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja), "por las consecuencias que esta situación puede tener sobre el sector agrario, especialmente en términos de riesgo de incendios", destacan fuentes de la organización que preside Cristóbal Aguado.

Áxel Álvarez

"La presencia de un elevado número de árboles secos en el medio natural supone una amenaza directa para los cultivos colindantes, muchos de los cuales se encuentran junto a zonas forestales sin un mantenimiento adecuado", añaden. Para AVA-Asaja "la prioridad ahora debe ser la gestión activa del monte". "Urge cortar los árboles muertos, aprovechar la madera en la medida de lo posible y promover una reforestación adaptada, tanto en terrenos públicos como privados", añaden. "Es imprescindible aplicar políticas que fomenten la limpieza del monte y la ordenación del territorio para minimizar riesgos y recuperar el valor del entorno natural", concluyen.