Las promociones de pisos sufren retrasos de dos meses ante la falta de mano de obra

Abraham Piñero entró a trabajar como obrero en pleno boom de la construcción hace 19 años. «Yo ahora tengo 38 años. Cuando comencé a trabajar en la obra necesitaban a mucha gente, pero todo se paró en 2008. Yo ese año me salí del sector y me puse a estudiar Formación Profesional», explica. Piñero volvió al sector hace dos años, pero muchos como él emprendieron otros rumbos profesionales tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y ya no regresaron. El sector de la construcción estuvo paralizado entre 2008 y 2015 (ese año volvieron las primeras grúas a València).

«Desde que dejé la obra he pasado por muchos oficios. Trabajé como cerrajero y en un taller mecánico de coches», apunta. Piñero asegura que está contento con su trabajo. «A mí me gusta este oficio. Gano 1.200 euros al mes porque soy peón, pero otros compañeros llegan a los 1.400 porque tienen la categoría de oficial», precisa.

Abraham Piñero reconoce que hay mucha gente que no quiere trabajar en la construcción. «Los jóvenes no vienen porque es un trabajo duro que requiere esfuerzo. Pero no todos pueden tener la profesión que quieren», admite.

La escasez de la mano de obra cualificada también está generando importantes cuellos de botella en el sector de las reformas. Según datos del PortalPRO España, más de la mitad de las empresas de reformas reconoce sufrir retrasos significativos por la dificultad de encontrar trabajadores con formación adecuada. En algunos casos, los proyectos acumulan hasta cuatro meses de retraso, especialmente en el sector residencial. El 70 % de las vacantes de albañilería, fontanería y electricidad no consigue cubrirse en menos de treinta días. A esta situación se suma el problema del relevo generacional.