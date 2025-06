Novedades en la candidatura para asegurar la Reserva de la Biosfera

El nuevo proceso participativo, clave para declarar Reserva de la Biosfera a l'Albufera de València, ha arrancado con cambios: un cuestionario a todos los agentes económicos y sociales implicados en la gestión y en el día a día de este espacio natural para marcar la hora de ruta en este nuevo intento de impulsar la candidatura. Así lo ha explicado a este diario Carles Sanchis Ibor, presidente de la Junta Rectora del Parc Natural. La reclamación principal tras esta consulta fue una mayor transversalidad en la participación.

La candidatura de l’Albufera para ser Reserva de la Biosfera quedó pospuesta a consecuencia de la dana del pasado 29 de octubre en la provincia de València al no poder desarrollarse el proceso participativo, que es condición sine qua non para recibir este reconocimiento de la Unesco. Aunque se llegó a presentar en diciembre de 2024 el informe elaborado por la Fundació Assut al Organismo de Parques Nacionales, y se concedió una prórroga para asegurar la participación de todos los actores implicados en los usos del humedal, no fue posible cumplir con los plazos. Entre otros motivos, por las posturas críticas de sectores como los productores de arroz. La Unió Llauradora i Ramadera llegó a calificar la propuesta del Ayuntamiento de València de "precipitada", "poco beneficiosa para los agricultores" y "diseñada para el sector turístico".

Superar las reticencias

Ahora que se ha vuelto a reiniciar el proceso, la candidatura cuenta con seis meses para llegar a un consenso y hacer frente a las dudas que ha despertado también en las asociaciones ambientalistas. Acció Ecologista–Agró, Ecologistes en Acció València, Fundació Nova Cultura de l’Aigua, Per l’Horta y Xúquer Viu han suscrito un manifiesto conjunto en el que se desmarcan de este nuevo proceso hasta que se garantice el "el buen estado ecológico del lago y las condiciones favorables para su conservación". Así, reclaman a las administraciones competentes que centren sus esfuerzos en superar las consecuencias de la dana y en resolver "la tramitación pendiente del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) y las Normas de Gestión de la Red Natura 2000", entre otras demandas.

Con todo, el primer paso ha sido enviar este cuestionario a todos los grupos con presencia en l'Albufera. "El objetivo era que establecieran cómo querían que fuera este nuevo proceso de participación y la conclusión principal ha sido que reclamaban una participación más transversal", ha compartido Sanchis Ibor. Por este motivo, se ha convocado una reunión para el próximo 25 de junio en el centro cívico La Cebera de Castellar-l'Oliveral, a la que ya se ha invitado a todos los agentes implicados. En este encuentro, se presentarán, ha añadido el presidente de la junta rectora, "otros elementos de valoración y de reflexión" que han surgido de la consulta y que "serán los criterios que van a guiar a partir de ahora el nuevo proceso participativo".

"Esta cita del 25 de junio será el punto de partida de un proceso que se prolongará hasta otoño para poder redactar el nuevo documento que será remitido al Ministerio para la Transición Ecológica a final de año", ha apuntado Sanchis Ibor. La propuesta tendrá elevarse antes del próximo 31 de diciembre para que pueda ser evaluada y aprobada por el Comité MaB español en 2026 y, después, por el organismo dependiente de la ONU en 2027.