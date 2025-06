Robles agradece a los "primeros 96 héroes de la dana" que estuvieron "salvando vidas"

El 29-O, cuando Utiel estaba sufriendo las inundaciones provocadas por la dana, los 96 hombres y mujeres del subgrupo táctico del Tercer Batallón de Intervención en Emergencias de la Unidad Militar de Emergencias (UME) fueron los primeros en intervenir en tareas de rescate y evacuación de personas afectadas por la riada. Siete meses después de la tragedia, han recibido la visita de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en la base militar de Bétera, acompañada por a Delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.

Ellos fueron los primeros en intervenir en la zona cero de la dana el 29-O, en concreto en la zona de Utiel-Requena y, por eso, Robles los ha calificado como los "primeros 96 héroes de la dana" porque, gracias a su trabajo y a ponerse en riesgo, pudieron "salvar las vidas de mucha gente". A su llegada, la ministra les ha saludado de uno en uno y les ha agradecido personalmente su papel durante la intervención en la zona cero.

Por su trabajo en la emergencia, la miembro del Ejecutivo les ha querido dar las gracias por su valentía, generosidad, entrega y heroísmo. “Nunca España, ni la Comunitat Valenciana les van a poder agradecer su dedicación ese día -, ha continuado-. Pusieron su vida en riesgo en una situación dificilísima”. Ellos fueron los 96 primeros, pero esa misma noche la UME tenía desplegados 1.200 efectivos sobre el terreno y, durante toda la emergencia, participaron más de 30.000 miembros de las Fuerzas Armadas. "Sois los verdaderos héroes y protagonistas de la tragedia -, ha comentado-. Espero que cuanto se escriba la historia, sin la crispación política, seáis los verdaderos protagonistas de la dana".

La ministra Robles, este lunes en la base militar de Bétera / JM López

Tareas de extinción

La ministra les ha aplaudido por su trabajo diario y de preparación, por todas esas sesiones de entrenamiento que no aparecen en los medios de comunicación. Por eso, su primera parada al llegar a la base militar "Jaume I" de Bétera ha sido al campo de pruebas, donde varios equipos de la UME han practicado tareas de extinción de incendios desde tierra y, también, desde el aire con la participación de helicópteros cuba. Los miembros del batallón han ensayado varias maniobras de rescate y despliegue de efectivos sobre el terreno.

Tareas de extinción en la base de Bétera / JM López

Papel clave en la tragedia

A continuación, ha estado visitando a los primeros efectivos en actuar durante la dana, a quienes les ha querido agradecer su papel ese día porque “gracias a su trabajo, se pudieron salvar muchas vidas”. Y lo hicieron poniendo "en riesgo sus vidas", por lo que ha querido enviar un mensaje de agradecimiento y un recuerdo a sus familiares porque "ellos también son héroes". Además, les ha expresado que su ejemplo sirve para que los "niños y niñas quieran pertenecer a las Fuerzas Armadas en el futuro".

En su encuentro con el batallón, Robles ha escuchado el trabajo realizado en esas primera horas en Utiel, cuando los miembros de la unidad se dedicaron a evacuar a personas atrapadas en sus viviendas y a evaluar la zona y buscar posibles accesos. Sin embargo, los 96 héroes han preferido no dar muchos detalles, motivo por el cual Robles ha destacado su discreción en el “mundo de alardes” de la sociedad actual.