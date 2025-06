Resultados de Beniarrés 2025

No siempre he hecho un balance de lo visto en Beniarrés pero creo oportuno hacerlo esta vez. Javier Miró no nos decepcionó y nos dio una interesante conferencia sobre las proyecciones en la evolución de las precipitaciones en los próximos años. Lo mejor de sus análisis es que explica de dónde ha sacado cada cosa, distingue entre lo que algunos toman erróneamente como previsiones fidedignas del clima del futuro y lo que realmente son las proyecciones de tendencias a las que incorpora un reanálisis que ya ajusta las proyecciones con lo que realmente está pasando. Aunque se dejó mucho por decir yo destacaría que parece que puede llover en muchos lugares lo mismo pero con una distribución muy diferente, menos días con más torrencialidad y con más y más largas rachas secas secas, algo con mucho impacto en los riesgos derivados de inundaciones y sequías. Tendencia marcada a llover menos en las cabeceras y más cerca del litoral, algo a tener muy en cuenta en la planificación hidrológica.

José Ángel Núñez, que creo que recibió el apoyo y el cariño de una buena parte de los presentes por su profesional labor el 29 de octubre, insistió en el valor no ya actual sino histórico de las observaciones de los aficionados a la meteorología para llenar de datos la estadística que luego es usada por trabajos como los de Javier Miró. Ya en la mesa redonda abundó en la necesidad de que toda la información aportada por los aficionados a la meteorología, debidamente auditada, sea volcada en la base de datos de Aemet y en la necesidad de apoyo económico y técnico por parte del estado, que fue obviamente corroborada por los representantes de Avamet y Ametse. Todos esos datos y una adecuada coordinación entre instituciones es imprescindible para mejorar la prevención ante eventos como el del pasado 29 de octubre.

Aitana Pastor sorprendió con su ponencia a los que no conocían el problema de deslizamientos que se da en Alcoi con ocasión de lluvias prolongadas y que también está presente en otras zonas de la comarca, donde las rachas secas y las lluvias prolongadas interactúan con la litología arcillosa para dar lugar a un problema diferente al de las inundaciones. Como en otros casos, Pastor insistió en la necesidad de hacer caso a los estudios de riesgos cuando desaconsejan cierto tipo de instalaciones antes de que sea tarde. Si me lo permiten, el buen rollo de los presentes tuvo un punto culminante con la entrega del premio a la mejor fotografía de esta edición a Blai Vanyó, una figura indiscutida de la fotografía meteorológica. Tras la comida de hermandad, tuve la ocasión de explicar los progresos ejecutados y próximos en la actualización del Museo del Clima. Por cierto, castellano y valenciano fueron utilizados de forma indistinta sin que ello supusiera un problema para aficionados venidos de Murcia o Zaragoza para este encuentro. Una vez más, gracias a Luis Tomás por iniciar esta aventura en Beniarrés hace ya años y a Francisco Sellés por seguir ahora con este proyecto. Por su parte, es inmejorable la organización de mi colega y amigo Juan José Villena. Hasta el año que viene, nos volveremos a ver en Beniarrés.