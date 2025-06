El Consell apunta a Sánchez y a Morant tras el registro de la UCO en la casa de Ábalos

El Consell ha aprovechado el nuevo capítulo del caso Ábalos, con la UCO registrando este martes el domicilio del exministro socialista en València, para elevar la presión sobre el Gobierno central y en concreto, sobre el propio Pedro Sánchez y la ministra Diana Morant, también líder del PSPV. La portavoz de la Generalitat, Susana Camarero, ha considerado "serio" este nuevo episodio, que según ha dicho supone "un paso más" en los casos de "presunta corrupción" que "acorralan" al presidente del Gobierno.

La número dos de Carlos Mazón en el Consell no ha querido valorar el registro, pero ha emplazado a dar explicaciones a Sánchez y a Morant, recordando de paso los vínculos de ambos dirigentes con José Luis Ábalos en el pasado reciente.

"Más que yo, me gustaría que lo valorasen sus compañeros de partido y excompañeros de Gobierno", ha introducido antes de recordar que el exministro fue el número dos en la lista del PSOE al Congreso por Valencia en las generales del 23J, una candidatura que lideraba Morant. "No he oído ni una palabra de Morant, que fue la número uno y él, el número dos en las listas".

Y lo mismo para el dirigente socialista: "Tampoco he escuchado a otros ministros o al presidente del Gobierno valorar nada respecto a una persona que lo ha sido todo para Sánchez, secretario de Organización y gran ministro. Les corresponde a ellos valorar la posible actuación delictiva".

Sánchez, "acorralado"

Para Camarero, Sánchez está "acorralado" por casos de "presunta corrupción", ha dicho la vicepresidenta antes de pasar lista a la causa contra la esposa del presidente, Begoña Gómez; su hermano, o el caso del fiscal general del Estado.

"Esto va en serio y el presidente se tiene que tomar en serio estas cuestiones de presunta corrupción que le rodea. Se lo ha pedido la calle, se lo han pedido los presidentes autonómicos...Sánchez debería plantearse su débil situación y convocar elecciones como la inmensa mayoría de presidentes autonómicos y la calle le están pidiendo".