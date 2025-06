El Consell ve una "trampa" la oferta de Sánchez para invertir 520 millones más en vivienda

Gobierno y Generalitat siguen separados por una distancia sideral. La oferta del Ejecutivo a las comunidades autónomas para aumentar los fondos destinados a políticas de vivienda durante los próximos cinco años (y que para la Comunitat Valenciana supondrían 520 millones más) es el último ejemplo de esos mundos paralelos en los que se han instalado ambas administraciones. Mientras el plan es considerado "irrechazable" por Moncloa, la Generalitat de Carlos Mazón desconfía y habla de "trampa" y de "cortina de humo" de Pedro Sánchez.

La propuesta, que fue trasladada por el dirigente socialista a los líderes autonómicos durante la última Conferencia de Presidentes, plantea un importante incremento de la financiación del Estado en materia de vivienda, pero también señala que las autonomías tendrían que aportar más. La Generalitat denuncia, además de que no conoce la letra pequeña, que esa distribución exige un mayor esfuerzo a los territorios que al propio Ejecutivo central.

En concreto, la portavoz Susana Camarero, también consellera de Vivienda, ha defendido que mientras el Gobierno aumentaría un 2,4 % su contribución, para la Generalitat supondría un incremento del 4 %. Todo ello, además, en el conocido contexto de infrafinanciación, que obliga al gobierno valenciano a destinar casi 9 de cada diez euros a servicios sociales.

"No se puede aceptar lo que no conoces"

Igualmente, la vicepresidenta ha criticado también la escasa información de la que dispone el Consell sobre este planteamiento, que no fue "ni negociado ni debatido" antes del cónclave de Barcelona, por lo que lo ha tildado de "anuncio trampa".

Camarero ha señalado que el Gobierno no ha concretado a qué iniciativas concretas destinaría estas inversiones, por lo que "no se puede aceptar algo que no conoces". Asimismo, ha acusado a Sánchez estar "chantajeando" a las comunidades ya que, aunque el Consell no tiene confirmación oficial, el Gobierno ha "filtrado" que para acogerse a esta propuesta las autonomías deberían aplicar la ley de Vivienda.

La Generalitat no descarta poder sumarse al plan una vez conozca los detalles, pero Camarero ha dejado claro que si depende de activar esa ley de Vivienda estatal que permite declarar zonas tensionadas y limitar el alquiler, no pasará: "No vamos a intervenir los precios", ha avanzado.

519 millones más en cinco años

En el caso valenciano, Moncloa estima que supondría pasar de los 240,5 millones presupuestados para el período 2022-2025 a 759,9 millones a invertir entre 2026 y 2030. Son 519 millones más. Un dinero que se destinaría al Plan Estatal de Acceso a la Vivienda, que incluye ayudas al alquiler y a la construcción, ayudas a la compra en pequeños municipios, rehabilitación de viviendas, bono alquiler joven o hasta compensación de rentas para propietarios que sufren impagos.

De aceptar la iniciativa y como contrapartida, la Generalitat debería elevar también su esfuerzo destinado a esas políticas de vivienda, un asunto que se ha convertido en el gran problema social actualmente. En concreto, el Ministerio de Vivienda de Isabel Rodríguez, aboga por que la administración valenciana aumente su cofinanciación de estas partidas desde el 31,6 % actual hasta el 40 %.