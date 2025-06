Compromís quiere replantear su posición en Sumar y elevar la presión sobre el PSOE

Con la legislatura nacional a punto de atravesar su ecuador con un PSOE asediado por escándalos (este mismo martes, con el registro en la casa de Ábalos en València) y con la necesidad de empezar a marcar claramente un relato propio no solo frente al PP sino ante un Gobierno también señalado por la dana, Compromís busca desde hoy un nuevo marco de relaciones dentro del grupo plurinacional Sumar, su vehículo de acción política en el Congreso.

Está previsto que hoy se reúnan en Madrid Compromís y Sumar. A la capital viajarán cuatro emisarios, Amparo Piquer y Pablo Bellver, de Més; Sergi Tomas, de Iniciativa, y Natxo Serra, de Verds. Àgueda Micó, portavoz valencianista en el Congreso, ya escenificó esta posición este martes: “Queremos autonomía plena para defender nuestros intereses. No tienen por qué ser compartidos. No puede pasar que haya un veto a nuestra de acción política. Es lo que no vamos a permitir”, resumió la diputada de Més (antiguo Bloc) sobre el radio de acción de Compromís dentro del grupo plurinacional Sumar.

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, se mostró confiada en alcanzar un acuerdo donde Compromís se sienta cómodo, aunque recordó que la dirección del grupo toma sus decisiones por unanimidad o amplia mayoría. Y también recordó que esta semana ya se ha hecho propuestas al partido valenciano, y recuerdan que la libertad de voto no se permite de forma genérica.

La polémica comparecencia de Sánchez

La crisis ha aflorado después del veto de los de Yolanda Díaz a la petición de comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión de investigación de la dana en el Congreso. Hubo amenaza de ruptura. La coalición quiere resolver rápido esta crisis (se dan de plazo esta semana, sin descartar la salida) que ha tensionado no solo su relación con Díaz sino sus propias costuras internas, evidenciando la coexistencias de dos estrategias en lo que se refiere a su relación con Madrid y su acción política en el Congreso: una más cómoda en Sumar (Iniciativa), otra más soberanista (Més), buscando un perfil propio. Este pasado lunes, al menos, los tres socios de la coalición alcanzaron una posición única, con un objetivo: quedarse en el grupo, pero mejorando la relación. Los esfuerzos en Valencia se centran en mantener la cohesión interna.

Ayer, Micó planteó sus objetivos de máximos: "Reconvertir el grupo para que realmente sea plurinacional, confederal, como era el que participábamos Compromís en la legislatura anterior. Convivimos diferentes partidos políticos y queremos tener plena autonomía y plena capacidad de acción política y parlamentaria. Esto conlleva que un proyecto como Compromís, que no estamos en el Gobierno, tengamos la capacidad de poder tener ejercer negociaciones bilaterales con cualquier miembro del Gobierno, y que conlleve la libertad de voto, presentar cualquier propuesta y proposición de ley o no de ley, y tener a nuestro alcance todos los instrumentos de control parlamentario a la acción de Gobierno”, explica Micó. De hecho, Compromís va a negociar con otros partidos, principalmente ERC y Podemos para tratar de lograr la presencia de Sánchez en la comisión.

Esta cuestión, la capacidad para hacer presión al PSOE y al Gobierno sin amenazar la estabilidad, subyace a este movimiento de fondo de Compromís, que quiere replantear las relaciones con Sumar, un proyecto que no ha despegado electoralmente. Pese a que Sumar ha incorporado las reivindicaciones clave de Compromís en el pacto de investidura de octubre de 2023, con Pedro Sánchez la percepción es que no ha habido avance alguno en ninguna de las carpetas. Sumar es posible que quiera, y que les dé apoyo, pero no consigue arrancar estas medidas a la parte socialista del Gobierno.

Sin presupuesto no hay influencia

El problema es que muchas de las grandes banderas de Compromís dependen de unos presupuestos que ni siquiera han llegado a ponerse sobre la mesa. "Esa prueba del algodón no ha existido y es ahí donde podía haber ido un fondo de nivelación, una mejora de los fondos para dependencia, el porcentaje de inversiones en infraestructuras acorde con el peso poblacional o el pago de la deuda sanitaria, el llamado Foga", apunta un veterano valencianista. Excepto la cuestión sanitaria, que depende de la ministra Mónica García (Más Madrid-Sumar), el resto depende de áreas que dirige el PSOE. "Tener una relación directa y no vinculada a los otros 26 diputados de Sumar puede subir el precio. Esa autonomía permitiría un voto en contra", señala.

Los 'agravios' que enarbola Compromís

Entre la lista de "agravios" a Compromís que ha animado a este 'reset' en las relaciones aparecen la Financiación Autonómica y que siga sin haber un modelo nuevo ni un fondo de nivelación. Tampoco gustó la propuesta hecha por Hacienda de la quita de la deuda. La ampliación del Puerto de València fue otro de los asunto que generó tiranteces, por la polémica acerca de si los ministros de Sumar hicieron constar o no su rechazo en el Consejo de Ministros.

A esto se suman los problemas en Cercanías, el rechazo del PSOE a incluir en la reforma de la Constitución sus enmiendas sobre el derecho civil o la gestión del Gobierno de la post-dana, que Compromís quiere conjugar con la oposición a la Generalitat del PP.