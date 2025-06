Un técnico del Es Alert de las 20.11 horas declara que el texto se lo entregó Salomé Pradas

Uno de los técnicos que intervino en la gestión del Es Alert que se envió a las 20.11 horas del 29 de octubre declaró ayer como testigo a la jueza y el fiscal de la dana que el texto del mensaje se lo entregó Salomé Pradas, la entonces consellera de Justicia e Interior y mando único de la emergencia el día en el que fallecieron la mayoría de las 228 víctimas mortales de la dana. Se trata del jefe de la unidad de análisis y seguimiento de Emergencias, Juan Ramón Cuevas, a quien la Generalitat no identificó en un primer momento como redactor del Es Alert. La declaración de este testigo crucial ha sido posible por la declaración de otro compañero de Emergencias.

Juan Ramón Cuevas ha confirmado que fue "el transcriptor del mensaje que traía la consellera" pero con la identidad digital de otro compañero. El técnico de Emergencias ha asegurado desconocer "de dónde venía" el texto y si estaba escrito a mano o en ordenador, según pudo saber Levante-EMV de fuentes conocedoras de su declaración. La consellera Salomé Pradas fue quien se lo dictó, ha admitido. Y él lo único que hizo fue "traducirlo al valenciano, también al inglés, desde el puesto de otro compañero" que ya declaró como testigo.

Una afirmación que contrasta con lo que declaró el 11 de abril la exconsellera Salomé Pradas como investigada, condición que le permite mentir en defensar propia. Pradas aseguró desconocer el proceso del envío del Es Alert y se escudó en su falta de experiencia para justificar sus decisiones, o la falta de ellas. Pradas declaró que el 29 de octubre se apoyó en lo que le aconsejaban los técnicos para el envío del Es Alert . Un mensaje «tardío y erróneo», según la magistrada de la dana, la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra.

Cuevas inició su declaración como jefe de la unidad de análisis y seguimiento del riesgo de Emergencias el 29 de octubre con duras críticas al trabajo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). "Hubo muchos cambios bruscos de unas horas a otras, lo que le lleva a pensar que no era una buena predicción", explicó en referencia a los cambios de avisos especiales de las alertas amarilla, naranja y roja entre el 27 y el 29 de octubre notificados por la Aemet a Emergencias de la Generalitat. Cada vez que se cambiaba el nivel de alerta se ha de remitir por fax, correo o teléfono el aviso a todos los municipios afectados. "Se tiene que volver a repetir, lo que supone un cierto mareo", criticó. También defendió que los avisos rojos de Aemet "no son excepcionales". El testigo también confirmó a la jueza que un predictor de la Aemet le dijo a las 16.30 horas que la tormenta se desplazaba hacia la serranía de Cuenca. Una información que "no compartió con nadie, porque no le di importancia". Se trata de la misma información que compartió el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, al mediodía del 29 de octubre en un mensaje que después borró. Un detalle que hizo que la jueza preguntara al testigo por qué coincidía sus palabras con las de Mazón, aunque Cuevas aseguró que ni siquiera sabía en aquel momento lo que había dicho Mazón, porque estaba a lo suyo. La magistrada también llegó a preguntar al testigo si tenía algún tipo de relación con los dos investigados. Un extremo que el técnico de Protección Civil negó.

Respecto al Es Alert , el técnico de Protección Civil confirmó que estaba "lo tenían activado desde las 17 horas de la tarde". De hecho, a las 18 horas relató que Jorge Suárez, subdirector general de Emergencias, le pidió que lo "abriera" porque "Forata está en escenario tres". Un detalle que no olvidará nunca porque asegura que ya le tocó vivir la pantanada de Tous en 1982. “No me tocará la primitiva, pero me toca ver esto dos veces”, llegó a asegurar. "El sentido de escenario tres, es el peor posible: o bien se ha iniciado la rotura, o la situación es que sea inevitable la rotura de la presa". Un hecho que no se produjo finalmente, porque la presa de Forata pudo laminar la avenida del río Magro que introducía en el embalse 2.000 m³ por segundo pero extraía 1.000 m³ por segundo. El primer mensaje que se iba a enviar a las 19 horas nunca se llegó a enviar. Sobre el mensaje de las 20.11 horas el testigo confirmó que "Pradas le dictó el contenido del mensaje alrededor de las 19.45 horas. Se ausentó durante cinco o diez minutos y dijo que hasta que ella volviera no se emitiera". Desde el entorno de Pradas se relacionó esta ausencia con la llamada del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. Aunque en ese periodo de tiempo, Pradas también tuvo varias llamadas con Mazón (a las 19.43 y a las 20.10 horas).

Por último, el jefe de la unidad de análisis y seguimiento de Emergencias también confirmó que recibió el correo clave sobre el barranco del Poyo de las 18.43 horas que alertaba del inicio del desbordamiento con 1.941,1 metros cúbicos por segundo, pero que no dijo nada porque "ya estaba la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)" en la reunión del Cecopi. "No pensamos en ningún momento que se bloqueara el Poyo. En esos momentos se produjo una precipitación terrible e inesperada. La obligación de análisis e información sobre los caudales era de la CHJ", respondió el técnico a una abogada. Aunque del primer aviso matutino de la CHJ sobre el caudal del Poyo sí aseguró que fue "muy radical, al alcanzar los 300 y pico metros cúbicos por segundo".