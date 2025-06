La jueza pide al 112 los informes de evolución de la dana del 29-O

El juzgado de Catarroja, que instruye la causa por la gestión de la dana del 29 de octumbre, ha pedido al servicio de Emergencias 112 Comunitat Valenciana que, en el plazo de cinco días, remita los informes de evolución de la dana efectuados por el jefe de sala que estaba en el turno de tarde el pasado 29 de octubre.

La petición de la jueza se produce tras el testimonio hoy un técnico del 112 que ha declarado, que en la tarde de aquel día, la avalancha de llamadas era tal que no se podían atender, si bien cuando se incorporó a su puesto de trabajo a las 15.00 horas encontró una situación propia de un episodio de lluvias intensas, que "siempre dan mucho trabajo".

Paralelamente, el pasado viernes, una técnica superior del Centro de Emergencias declaró que todos los miembros que formaron parte del Cecopi durante la dana recibieron aquella tarde informes de seguimiento de lo que ocurría, de tal forma que la jueza reclama los informes de aquella tarde así como los que se pudieran haber elaborado durante la mañana, en "relación con las emergencias relativas al riesgo para personas con motivo de la dana", según la providencia de la jueza hecha pública este jueves y facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana

Por otra parte, la jueza acuerda asimismo, a petición de la acusación particular de la FETAP-CGT, oficiar al Centro de Coordinación de Emergencias (CEE) de la Generalitat Valenciana, a fin de que, en el plazo de 5 días, se proceda a aclarar la situación laboral de algunas de las personas que han surgido en los testimonios ante el juzgado, para aclarar si "no trabajan en el CCE en esas fecha", "no tienen turno" o "ya no trabajaban en el CCE por estar ocupando otro puesto en el organigrama de la Generalitat".

También que se lleve a la causa principal testimonio de las declaraciones de varias víctimas, la apertura de una pieza de informe psicológico y forenses sobre daños morales y secuelas de orden psicológico y físicas y las grabaciones efectuadas al 112 el 29 de octubre por familiares de una víctima.

Asimismo, pide que "se una el oficio de la Universidad de Alicante, de fecha de 4 de junio de 2025", a la espera de la recepción del artículo sobre comportamiento hidrológico de los cauces tributarios del barranco del Poyo, una vez que sea publicado el mismo en la revista.