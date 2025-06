Mazón golpea a la izquierda en las Corts con Sánchez, Ábalos y Sumar para coger impulso

Carlos Mazón no quiere que la sesión de control de este jueves sea su penúltima en las Corts. Para acabar el curso solo quedará un pleno, previsiblemente en julio, y ya, vacaciones y a septiembre. Para llegar hasta el regreso estival al frente del Consell, el 'president' ha cambiado el paso y a su participación en actos multitudinarios de su partido se ha aferrado este jueves en el debate parlaemntario a la propia izquierda para coger impulso, golpeando a PSPV y a Compromís con nombres familiares como José Luis Ábalos, Pedro Sánchez y Sumar.

En otro pleno cargado de tensión, con suspensión de 10 minutos por el 'plante' de los 15 diputados de Compromís con carteles de 'On estaves?', Mazón ha tomado los escándalos que vinculan al PSOE a nivel estatal, la reivindicación de fondos y autogobierno frente al Gobierno central, la crisis de Compromís con Yolanda Díaz y unos nuevos bonos de 30 millones para comercio local para pasar al ataque y escapar de nuevo del foco del 29 de octubre donde le quieren llevar socialistas y valencianistas.

Su única mención sobre el 29-O ha sido la negativa, a pregunta directa del PSPV, de haber dictado el mensaje de la alerta ese día a la exconsellera Salomé Pradas pese a hablar con ella por teléfono dos minutos antes de que esta le trasladara el texto al responsable del 112. Esta correlación de tiempos es la que han usado los socialistas para vincularlo a la redacción del mismo. "No, sabe que no, solo quiere enredar", ha respondido el jefe del Consell.

Compromís muestra carteles de 'On estaves?' para cuestionar a Mazón. / M.A. Montesinos

El 'president', en la redacción de su propio 'Manual de resistencia' en el cargo, ha hecho del torbellino de acontecimientos desde la úlima sesión de control, el 15 de mayo, hace cuatro semanas, su mejor baza para cargar contra los socialistas citando el "bochorno" de la casa de Ábalos, el caso de la "fontanera" Leire Díez, el procesamiento del fiscal general del Estado o "los chanchullos" de Santos Cerdán. Si los debates en las Corts se han convertido en una especie de termómetro sobre el estado político de Mazón, este ha recuperado brío, veremos hasta cuándo.

Y eso que las peticiones de dimisión han sido reiteradas en la izquierda, que le han afeado su "falta de empatía" con las víctimas tras sus actos con Feijóo en Alicante o en la manifestación del domingo en Madrid. "Es el símbolo de la indignidad", ha señalado el síndic del PSPV, José Muñoz, vinculando también al líder del PP "por no pedirle la dimisión". "Puedes comprar el voto de Vox, el cariño de Feijoo o tu innoble supervivencia, pero no podrás comprar nunca el cariño, el respeto y el perdón de los valencianos", ha indicado por su parte el de Compromís, Joan Baldoví.

Choque con los agravios

Los reproches de socialistas y valencianistas se han topado además de con el carrusel de escándalos de la política estatal, con Mazón agitando la bandera de agravios por parte del Gobierno central, en un perfil autonomista de defensa "de los valencianos" donde ha incluido la financiación, el fondo de nivelación o los impuestos en las ayudas. No obstante, el mayor ejemplo lo ha puesto citando la pantalla de votaciones de minutos después donde el PSPV ha votado en contra de pedir el FLA extraordinario, algo que ha calificado de "traición".

"Entre Sánchez y la Comunitat Valenciana, ustedes siempre eligen Sánchez", ha afeado Mazón quien ha combinado ambas ideas al final: "Ya sabemos dónde está el dinero del FLA, del fondo de nivelación y de los fondos para la reconstrucción: en las cajas de Ábalos de la Guardia Civil", ha señalado. La reflexión ha de ser más metafórica que real ya que el dirigente socialista se encuentra fuera del Gobierno central desde 2021, pero la imagen le sirve a Mazón en su batalla del relato contra Sánchez.

También la situación de la política estatal le ha servido para contragolpear a Compromís. Así, Mazón ha cargado contra el "circo" de la formación y les ha reprochado ser un "partido teledirigido desde Madrid por un mando a distancia", que es "cada vez más irrelevante" y no sirve "de nada". "Ya no son la izquierda del PSOE, son un cero a la izquierda", ha indicado. Asimismo, en ese intento de retomar aliento de Mazón, el jefe del Consell hasta presumió de sus actos con el PP pese al reproche de Baldoví: "Lamento que le moleste, a usted no he visto que vayan a aplaudirle".