PP y Vox permitirán construir residencias, colegios u hospitales sin licencia ambiental previa

PP y Vox volvieron ayer a aliarse en las Corts para aprobar el nuevo decreto ley de medidas urgentes en materia de intervención administrativa ambiental que permitirá construir hospitales, guarderías, colegios, institutos, residencias, centros de día o edificios administrativos sin licencia ambiental previa, únicamente con declaración responsable.

También deriva a los ayuntamientos la potestad sancionadora en materia de contaminación acústica o establecen "zonas de transición" que quedarán eximidas de cumplir las exigencias de "zonas más sensibles con niveles restrictivos", entre otras medidas nuevas, aprobadas en el pleno de las Corts del 11 de marzo.

La novedad legislativa que se suma a las modificaciones legales modificadas del Plan Simplifica fue presentada en las Corts por el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, que defendió la necesidad del cambio legal. El conseller de Medio Ambiente defendió que "determinadas actividades sujetas a licencia ambiental como el uso hospitalario, administrativo, docente y residencial (residencias y centros de día, especialmente), son de carácter esencial y tienen escaso potencial de incidencia ambiental, por lo que se sustituye el control previo administrativo por un control a posteriori, una vez se inicie el ejercicio de la actividad".

Respecto a los cambios en la ley de contaminación acústica, Martínez Muz anunció los cambios en la actividad inspectora que, a partir de ahora, recaerá en los ayuntamientos y en los órganos de la Generalitat de quien dependa la actividad que genera el ruido. "Así se evitarán conflictos de competencias y mejorará la actividad inspectora". El conseller también anunció la creación de "zonas de transición" en materia de contaminación acústica en las que "se exime de [cumplir o respetar los] niveles máximos siempre que se cumpla con determinados requisitos".

La aprobación del decreto fue defendida por el diputado del PP, Jesús Lecha, quien defendió la tramitación exprés porque "se debía actuar con tremenda urgencia, por eso se aprueba con decreto ley. De hecho, el 3 de febrero a las 11 menos veinte de la noche se inició el prcedimiento. Un detalle que demuestra que este Consell no para y aprovecha cualquier momento para mejorar la vida de los valencianos". Desde Vox, Ana Bellver, abogó porque "lo verde no tiene por qué ser rojo. Este decreto pretende servir a los valencianos y no a las élites globales".

El decreto fue duramente criticado desde los grupos de la oposición. La portavoz adjunta del PSPV y exconsellera de Vertebración del Territorio, Maria José Salvador, criticó que PP y Vox "usan la dana como excusa para modificar el marco normativo en todo el territorio valenciano. Haya estado afectado por la dana o no. Es el comodín que usan para cualquier decreto ley. Y bajo mano, porque no tienen suficiente con el Plan Simplifica". A los socialistas, las nuevas medidas ambientales crean más dudas que respuestas. "¿Estamos frente a una amnistía ambiental? ¿Están a la espera de una sentencia que suponga el cierre de instalaciones en los sectores que especifican en este decreto por sus molestias ambientales y sonoras? Está claro que estamos ante un decreto ad hoc con destinatarios muy concretos. El tiempo dirá, si usted no nos lo quiere explicar hoy". La pregunta de la diputada socialista quedó sin respuesta.

Salvador también criticó que el nuevo decreto "es una puerta abierta a no reducir impactos ambientales en zonas residenciales que se verán afectadas por esta medida y están padeciendo molestias". Y lamentó que con el cambio legal "se cargan la evaluación ambiental con una declaración responsable sin control previo, con el riesgo que eso supone. El decreto permite despachar algunos informes asegurando el poco impacto que tienen hospitales, clínicas, centros de día o escoletes que, por ser servicios esenciales, no tienen impacto ambiental. ¿Cómo se atreven a hacer esas modificaciones en edificios donde se da servicio a los más vulnerables?".

Salvador también afeó al PP que este nuevo decreto sea "un paso más en la contrarreforma en urbanismo y ordenación del territorio que inició este Consell desde el minuto cero". La portavoz adjunta del PSPV afeó a PP y Vox el hecho que "nunca olvidaremos: aquí el 29 de octubre se aprobaba la posibilidad de construir a 200 metros de la costa". Después se ha modificado la Lotup (ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje) que "da poder a los promotores por encima del plan general, se ha realizada una voladura de lo que quedaba del Pativel (Plan de acción territorial de la infraestructura verde del litoral), se ha modificado la ley y el plan de actuación territorial (PAT) de l'Horta y se han aprobado nuevas medidas urbanísticas que prevén reclasificaciones de suelo y ahora eliminan la consulta previa en la tramitación ambiental. No les ha parado en su actitud irresponsable ni una catástrofe como la dana".

Desde Compromís, la diputada Paula Espinosa critició que el decreto "permite que actividades con impacto ambiental empiecen a funcionar sin evaluación ambiental, sin control sobre si son respetuosas o no con el territorio o con la salud de las personas. Me recuerda a la manga ancha que se la ha dado a la ampliación norte del puerto de València, sin una nueva DIA (declaración de impacto ambiental) y habiendo modificado sustancialmente el proyecto original. Y a la imperiosas necesidad de vender el territorio y las zonas agrícolas de interés paisajístico para impulsar megaproyectos de energias fotovoltaicas, que no tienen el visto bueno por parte de los ayuntamientos afectados. Ni la manera de almacenar esa energía".

La portavoz adjunta del grupo parlamentario de Compromís defendió que "la urgencia [en la tramitación del decreto] es para hacer una desregulación ambiental encubierta. ¿Quien es el señor Burns [el célebre personaje de Los Simpson, propietario de la planta nuclear de Springfield y jefe de Homer Simpson] que se frota las manos por detrás?", se preguntó. Tampoco obtuvo respuesta.

Espinosa también interrogó, sin respuesta, al conseller Martínez Mus sobre la filosofía del decreto. "¿No sabe el principio de precaución? ¿O es que no lo quiere entender?". La diputada también afeó que "se proponga que primero se pueda construir, que primero se pueda contaminar y ocupar los espacios de suelo y después, si eso, pediremos la autorización. Una autorización que la podrá hacer la administración, los colegios profesionales, pero también “otras entidades”. ¿Qué otras entidades? ¿Las de su lobby, las de las puertas giratorias, las empresas de sus amigos?", se interrogó. "Para trabajar de esta manera mejor que se quede parado. Esto es un despropósito".