"Soy médico 30 años y es la primera vez que hago huelga y, como yo, muchos"

"Es la primera vez en mis 30 años como médico que hago huelga y como yo somos muchos". Esa es una de las frases más repetidas hoy entre el personal de la sanidad pública, el de la valenciana y el de toda España, que vive una jornada de huelga general por la oposición a los cambios en el Estatuto Marco, propuestos por la ministra de Sanidad, Mónica García, convocada por el sindicato médico. Los paros se han repetido en la mayoría de hospitales y centros de salud de la Comunitat Valenciana. Sanidad cifra el seguimiento de la huelga en un 29 %, aunque el sindicato médico CESM ha criticado los servicios mínimos marcados por la Conselleria de Sanidad por ser "excesivamente altos". Sin embargo, a excepción de estos servicios mínimos, el sindicato cifra el seguimiento en un 100 % en las provincias de Castellón y Alicante y de un 90 % en la de Valencia.

Estos han sido del 50 % en los quirófanos programados, en las unidades de hospitalización domiciliaria (UHD), en los hospitales de día y en Oncología. En cambio, en las consultas externas, son del 25 %; mientras que, en las salas de hospitalización y urgencias, el personal será el mismo que en una jornada de domingo. Por su parte, en Atención Primaria, se ofrecerá la misma asistencia que en sábado, entre uno y tres médicos trabajando según el tamaño de cada centro de salud.

La concentración a las puertas de la Delegación del Gobierno ha congregado a cerca de 300 facultativos, como señal de protesta por el Estatuto Marco, que está elaborando el Ministerio de Sanidad y que actualiza unas condiciones y derechos laborales por primera vez en décadas. Sin embargo, los profesionales tiene reivindicaciones: cotizar las horas de guardia en su expediente laboral, no lo hacen hasta ahora; mayor conciliación laboral y no una jornada "atada a las necesidades del servicio", como ha expuesto Mª Pilar Valero, representante de CESM; y la creación de la categoría A1+ para diferenciarse de la categoría de Enfermería, a la que el borrador del proyecto le otorga la A1 que, actualmente, tienen los médicos. De hecho, su principal reivindicación es la creación de un Estatuto Marco propio, para "poder negociar al margen del resto de categorías".

Una jornada "histórica"

Pese a las cifras oficiales de seguimiento, los manifestantes creen que esta "siendo una jornada histórica" porque "nunca antes habíamos hecho una huelga con este seguimiento", explica Eva, facultativa en el hospital de Requena. Ella no solo ha salido a protestar por su carrera, sino también por su hija; ella tiene 17 años, acaba de cursar primero de Bachiller y quiere estudiar Medicina. "No queremos irnos a la privada, como se dice en muchos medios de comunicación -, prosigue-. Queremos que nos reconozcan nuestro trabajo. Yo llevo cinco años de trabajo solo en guardias que no he cotizado".

La protesta se ha trasladado a la calzada, aunque no estaba autorizado, y ha provocado el corte, durante 10 minutos, del tráfico en la calle Pintor López, una de las más concurridas del centro de València. Desde el primer momento, la Policía Local presente les ha pedido retirarse y no ocupar la vía y, aunque con cierta tranquilidad, han regresado a las puertas del Palau del Temple sin oponer resistencia. A los conductores les ha pillado de improvisto y han hecho sonar el claxon; primero en señal de protesta y, después, en un gesto de apoyo a los médicos.

Los médicos cortan la calle durante su protesta frente a la Delegación del Gobierno. / Miguel Angel Montesinos

Situación para los pacientes

El paro de los médicos ha afectado a los pacientes, principalmente a los que tenían una cita programa con el médico de Atención Primaria o el especialista. Varias quejas en los centros de salud y hospitales por la falta de información, aunque desde Sanidad confirman que las citas se reprogramarán. En las Urgencias, se trabaja casi al 100 %, por lo que Valero ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía: "Si alguien se pone malo, que no se preocupe, se le va a atender -, ha expresado-. Se están haciendo incluso intervenciones no urgentes, como de fimosis por lo elevado de los servicios mínimos".

Varias protestas en este medio año

La huelga es el punto culminante a casi medio año de protestas en relación con el Estatuto Marco que, según el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia (ICOMV), es un "ataque a la profesión médica". Desde el primer momento, los facultativos de la Comunitat Valenciana se han posicionado en contra de la propuesta del Gobierno nacional; han convocado varias concentraciones frente a los hospitales, para pedir un estatuto propio así como "mejores condiciones laborales", y se han sumado a las dos protestas celebradas en Madrid, a la de febrero frente al Ministerio y a la última, a principios del mes de abril, en la que se fletaron ocho autobuses desde las tres provincias valencianas.

Una de las demandas de los facultativos es crear una categoría especial, la A1+, para seguir por encima de los enfermeros, si se les atribuye la categoría A1; la actual de los médicos. Otras peticiones son la cotización de las horas de guardia de forma que contabilicen para la futura jubilación, que se consideren horas extra y, por último, que se paguen al menos como las horas de la jornada ordinaria.