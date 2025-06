El PSPV encaja el "golpe duro" de Cerdán

Del "no hay más" y "tranquilidad" que se traslada desde la cúpula del PSPV a la preocupación individual de cargos intermedios y militantes en conversaciones privadas preguntados por el tema. Los socialistas valencianos no son ajenos al seísmo de Santos Cerdán por mucho que el ya exsecretario de Organización no formara parte de las estructuras de la federación que hoy dirige Diana Morant y se dividen entre quienes confían en la diferencia de actuación que suponen las explicaciones de Pedro Sánchez y quienes caen en el desánimo.

Que la caída del hasta ahora número 3 de Ferraz es un "golpe duro" es algo compartido en el PSPV, especialmente tras vivir esta misma semana el registro en casa de José Luis Ábalos en València. El informe de la UCO es contundente y afecta directamente a una de las personas del núcleo de mayor proximidad de Sánchez. De ahí que durante una buena parte de la tarde todas las miradas se posaran en la comparecencia en Ferraz y que tras ella, las sensaciones fueran distintas según el escalafón de mando en el partido, con todo un mosaico de emociones, de la "decepción" al "orgullo" pasando por la "tranquilidad" o directamente el pesimismo.

Así, en la sala de máquinas de los socialistas valencianos se quedaron con el mensaje de "estabilidad, contundencia y transparencia". "Tranquilidad, no hay nada más", señalaban fuentes del entorno próximo de Morant. La secretaria general del PSPV mantendrá su agenda este viernes, con un acto en Dénia por los 10 años del alcalde, Vicent Grimalt, incluida atención a medios de comunicación. "Todo igual y las elecciones en 2027", añade otro alto dirigente de la formación.

En ese cóctel de sensaciones en el que se encuentra el PSPV también hay mensajes de "orgullo" entre la "decepción" por los grupos de Whatsapps internos. Decepción por la actuación de Cerdán y "orgullo" por las explicaciones de Sánchez. "Nosotros damos la cara y actuamos mientras el PP los oculta y tira a los presidentes que denuncian la corrupción", es uno de los mensajes que reivindica una diputada, algo que también destacan las bases. "La militancia lo valora mucho", destacan.

Diputados del PSPV hablan durante el pleno de las Corts, este jueves. / José Cuéllar/Corts

Sin embargo, el ambiente no es ni mucho menos homogéneo en el partido. Hay quienes muestran un mayor pesimismo e incluso se atreven a hablar de la necesidad de un adelanto electoral, sin precisar que sea inmediato. Así, hay voces dentro de la ejecutiva socialista que admiten que la situación comienza a ser "muy complicada" para el actual Gobierno y que un superdomingo electoral en 2027, como deja caer Sánchez, sería "un riesgo" para los ayuntamientos que todavía tienen a alcaldes socialistas.

Un diputado en las Corts lamenta que esto es "un punto de inflexión" y que quien más ha de estar celebrando esta situación es Carlos Mazón, el "único ganador", algo que se ha visto en la sesión de control de las Corts. En este sentido, un dirigente local que admite no entender nada" lamenta que el problema "es que no hay casi partido, todo es Sánchez" y advierte de esta dependencia del líder estatal y la vinculación directa con Morant la suerte del PSPV en su asalto a la Generalitat.

Contra el "relato fundacional"

"Esto ataca el relato fundacional", añade otro cargo recordando que el actual jefe del Ejecutivo central accedió al poder en 2018 tras una moción de censura contra Mariano Rajoy por la sentencia del caso Gürtel, defendida por otra parte por José Luis Ábalos. "Está claro que hay lawfare y que se mezclan cosas, pero esto nos machaca", agrega el mismo cargo, incidiendo que en el CIS la corrupción ha vuelto a subir entre las principales preocupaciones de la ciudadanía.

Ante ello, desde sus propias filas, piden a Sánchez "agarrar el toro por los cuernos" y actuar con contundencia, no se sabe si tanto con medidas reales frente a la corrupción o para lograr sacar del estado de shock a los socialistas justo en el momento en el que se abría la esperanza de un regreso al Palau de la Generalitat por la crisis de la dana. Al final, el problema de los cócteles es emborracharse de sensaciones y no ver la realidad.