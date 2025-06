El verano no ha empezado con buen pie en España: este es el factor que complicará el tiempo de los próximos meses

El primer tercio del mes de junio ha sido muy cálido en el suroeste de Europa y está previsto que el segundo no vaya a la zaga. El modelo europeo, considerado el más fiable y referente de las principales instituciones y empresas del ramo, entre ellas la AEMET o Meteored, prevé temperaturas muy altas para la próxima semana. En el período comprendido entre el 16 y 22 de junio sus mapas anticipan registros entre 6 y 10 °C más altos de lo normal en estas fechas. Esto ha comenzado a llamar la atención de los expertos, quienes cada vez ven más factible que se produzca la primera ola de calor del año en España.

Este inicio de verano climatológico tan cálido se ha transferido al mar Mediterráneo, cuya temperatura superficial ha experimentado un ascenso vertiginoso, especialmente en las últimas dos semanas. Sus aguas ya llevan mucho tiempo por encima del promedio extraído en los últimos 40 años, tal y como se puede consultar en los datos del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo o en otros proyectos, como el SOCIB, pero las anomalías se habían moderado algo en el mes de mayo.

Este último organismo, que agrupa varias decenas de expertos para la observación y estudio del Mediterráneo, considera que el mar ahora ya muestra, en conjunto, temperaturas hasta 2,3 °C más altas que las observadas entre 1982 y 2015 en esta fecha. Los cerca de 23,5 °C de su superficie total ya suponen un nuevo récord en la serie.

A esta situación singular se une el estado anómalo del Atlántico nororiental, que está de esa misma guisa. Entre uno y otro, los episodios de altas temperaturas, propios de la época estival, probablemente se verán agravados en este rincón del mundo. También seguirán haciendo más adversas las tormentas que se produzcan. Un ambiente más cálido es generalmente más húmedo y dispone de una mayor energía para nutrir a los cumulonimbos. Las lluvias torrenciales, los reventones y el pedrisco de las últimas semanas seguro que tienen un vínculo estrecho con ese excedente de temperatura superficial de los mares que nos bañan.

El verano ha empezado fuerte y sólo podría levantar el pie en caso de que en la recta final de este mes haya alguna vaguada profunda con vientos del norte, que produzcan un refrescamiento y lluvias en nuestro entorno. Esto sucedió a finales de junio de 2021, por ejemplo, pero no es lo normal. Si llega un período de inestabilidad seguramente lo hará vinculado a alguna DANA y las tormentas volverán a hacer de las suyas. No hay que quitar ojo a los avisos oficiales porque los veranos ya no son lo que eran, por mucho que algunos traten de disfrazar esto de normalidad.