"La asignatura pendiente en los colegios de este país es la seguridad vial"

Cintillo Seguridad Vial. / ED

«La gente tiene una falsa percepción de la seguridad. Es terrorífico ver a la gente que tiene una avería en el carril izquierdo o aquellos que creen que el arcén es su casa». Las palabras son del coronel de Tráfico de la Guardia Civil, Javier Sánchez-Ferragut, durante una de sus intervenciones en la segunda mesa del I Foro de Seguridad Vial, titulada ‘’Personas, entornos urbanos’. Junto a él participaron el director del Circuit Ricardo Tormo y anfitrión de la jornada, Nicolás Tellado, y el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas (Avae), Juan Carlos Muñoz.

El coronel de Tráfico conoce muy bien la realidad de las carreteras y, por tanto, las principales causas de los fallos humanos en la siniestralidad. «La velocidad es la que agrava los accidentes. Y los españoles somos muy incumplidores en la distancia de seguridad, una de las primeras causas de siniestro», explicó Sánchez-Ferragut. Sobre la actitud de los conductores, también tiene mucho que decir: «Los conductores tienen su derecho a quejarse, pero la falta de respeto a los agentes de seguridad va creciendo. Y si te encuentras con un ciudadano que está alterado, darle a la moralina es contraproducente», medio bromea el coronel.

A la educación (vial) apunta directamente el presidente de Avae, Juan Carlos Muñoz, sobre la raíz de los grandes problemas de la seguridad vial. «Yo separo la educación vial del a formación vial. La asignatura pendiente en este país es la educación vial. Debería ser una asignatura obligatoria. Las personas primero son peatones, luego ciclistas o conductores de patinetes, y después de motos y coches, y arrastran todos los vicios aprendidos. Enseñar sería preveer. El patinete se nos ha ido de las manos. Estos conductores de un medio ya tan imprescindible en las ciudades necesitan una formación. No tienen formación sobre si un conductor los puede ver o no a determinada velocidad», explica Muñoz.

Sin reciclaje no hay mejoras

Lógicamente, el presidente de Avae considera necesario el reciclaje de los conductores en un mundo que ha evolucionado tanto. «¿Qué voy a decir? El que se jubila hoy obtuvo el carnet en 1978. Las carreteras y los vehículos han cambiado muchísimo y cuarenta y pico años después no ha recibido ninguna formación. Muchísimos conductores desconocen parte de la normativa, como por ejemplo que no se puede comer mientras conduces», explica Muñoz.

Otra cuestión que rebate de frente el presidente de Avae: el desprecio a las vías interurbanas en los exámenes. «Es lógico que las salidas de vía se den más en gente de entre 16 y 24 años. No sé qué hacemos haciendo un examen en la ciudad, tienen que salir a la carretera. Hay que hacer más prácticas en las carreteras. La gran mayoría tiene ‘0’ experiencia en vías interurbanas. No les estamos enseñando bien», apostilla.

Hay un 45 % de accidentes con peatones y parte de culpa es por ir mirando el teléfono móvil

Sánchez-Ferragut subraya otro dato importante: la velocidad. «Si ha bajado la mortalidad en los últimos 20 años, es porque se ha reducido la velocidad. En las vías que se ha reducido a 80 por hora ya hay estudios que concluyen que ha bajado siniestralidad». Desde Avae, Muñoz aborda otra cuestión fundamental: la ‘maldita’ relación entre el teléfono móvil y la conducción. No somos conscientes del peligro. «En el 45 % de accidentes con peatones, el origen es una negligencia del peatón, que no es consciente de que es el más vulnerable, y muchas veces va con el móvil en la mano».

Los ‘adas’, un asunto complejo

Desde el Circuit, Nicolás Tellado puso en valor las « jornadas de formación, un proyecto formativo conjunto con la Diputación que tiene años y que es un proyecto con el que menores y escolares vienen a formarse en Seguridad Vial tanto en la parte práctica como en la teórica. De una forma lúdica los menores aprenden con la legislación más actual que hay. Es muy importante que los niños tengan esa labor también vigilante cuando se suben al coche, como decirle a sus padres que deben ponerse el cinturón u otras cosas similares», explica Tellado.

¿En qué situación está la industria motriz con los Adas (los Sistemas Avanzados de Ayuda al Conductor)? ¿Sabemos utilizarlos? ¿A veces molestan más que ayudan? Son obligatorios desde 2024, pero el concepto ha cambiado. Las marcas se han visto obligadas a buscar más la simplificación, porque hay gente que no sabe utilizarlos, los desprecia. «Sería tan sencillo como que no se pueda desconectar. Pero volvemos a lo mismo: Hay un problema de formacion, además de que la mayoría de los que se sacan el carnet no pueden comprarse un vehículo nuevo con adas. Es increible que aún hoy formemos a los conductores con coches manuales sin adas, cuando la mayoría de coches nuevos son automáticos y con adas», apostilla el presidente de Avae apelando a un sentido común que no cumple el Códito 78, la norma que rompe la compatibilidad a formarse con vehículos de distintas transmisiones.

La huella de Ricardo Tormo

Tellado, director del Circuit, recordó la importancia de Ricardo Tormo para asegurar las competiciones. «El origen de todo eso, la persona que pone nombre es Ricardo Tormo, el primer piloto valenciano campeón del mundo. Historia: cuando estaba en activo, no había circuitos, y tenian que entrenar donde podían. Fruto de un entramiento en un polígono tuvo un accidente que casi le costó la vida. Fue el máximo impulsor de hacer un circuito donde practicar el motociclismo de forma segura».