¿Elecciones o continuidad? La sociedad civil valenciana juzga la crisis política

La crisis abierta en el PSOE con la salida del secretario de Organización, Santos Cerdán, en medio del escándalo fenomenal de presunta corrupción del caso Koldo trasciende las fronteras de un partido político. Su impacto en el corazón del principal partido del Gobierno corre el riesgo de elevar la brecha de desconfianza ciudadana en la política y la institucionalidad. Representantes de diferentes colectivos reflexionan sobre las medidas a tomar y un hipotético adelanto electoral.

Tino Calero (UGT)

"Cualquier noticia sobre corrupción es una mala noticia, fundamentalmente para la estabilidad del sistema y la confianza de los ciudadanos en la democracia. Hay que ser firme. Quiero valorar la decisión del secretario general del PSOE de pedir la dimisión de Santos Cerdán y comparecer públicamente, dar explicaciones y garantizar la máxima transparencia sobre las actuaciones del secretario de Organización y toda esta trama de enriquecimiento personal. La Justicia tendrá que seguir su camino y, si se demuestra, que se apliquen las penas que se tengan que aplicar, que tienen que ser ejemplares. A partir de ahí, nosotros hemos hecho una valoración positiva de los dos años del Gobierno, desde la perspectiva de los derechos sociales, laborales, del aumento del SMI... son medidas que han sido beneficiosas para los trabajadores y trabajadoras. Esperamos que esta situación en el PSOE no afecte a la estabilidad del Gobierno y se pueda seguir desarrollando la agenda progresista, como la reducción de la jornada. Agotar la legislatura es una garantía de seguir implementando medidas que benefician a los trabajadores. Para nosotros es una legislatura que no está agotada. Evidentemente, el PSOE debe buscar mecanismos para fortalecer la acción del gobierno, pero deseamos que se siga manteniendo la agenda".

Tino Calero (UGT) y Ana García (CC OO), en una imagen de archivo. / Levante-EMV

Ana García Alcolea (CC OO)

"Pedimos que se esclarezca la dimensión de lo sucedido y esperamos que se amplíen las explicaciones dadas sobre esta situación. Esta sociedad debe ser implacable, condenar cualquier tipo de corrupción, afecte a quien afecte y establecer un cordón sanitario ante este tipo de casos. Mientras tanto, hemos de dejar avanzar a la justicia, que será la que determine finalmente el alcance y las responsabilidades".

"El PSOE debe tomar nota y aplicar las medidas necesarias para evitar estos comportamientos. El Gobierno, por su parte, tendrá que valorar el alcance, realizar las investigaciones oportunas y dar seguridad a la ciudadanía. Como sindicato le vamos a pedir además que extienda una agenda social que resuelva los problemas más acuciantes para las trabajadoras y los trabajadores, como es la reducción de la jornada laboral o el acceso a la vivienda".

Fernando Moner (Avacu)

“Lo que hay que mirar son dos cosas. Hablamos de un cargo muy importante del partido de Gobierno y en segundo lugar está la imagen internacional que trasladamos. No soy quien para decir si se tendrían que adelantar las elecciones, pero sí deben hacer una reflexión muy profunda en el Gobierno en cuanto a la situación que se ha creado. Hace falta una reflexión mayor de la que se hizo en el día de ayer. Los ciudadanos están perplejos ante una situación tan grave y que toca tan cerca al presidente del Gobierno. Pero no puedo opinar sobre si hace falta elecciones: es una reflexión personal del presidente del Gobierno”.

Juan Antonio Caballero (Cave Cova)

“Hay que ser intolerantes con todos los atisbos de corrupción. Sobre adelantar elecciones, dependerá de si hay implicación personal del Gobierno. Si no, deberán tomar las acciones oportunas. Por otro lado, si no tiene los apoyos correspondientes en el parlamento, habría que adelantar. Si los tiene, como dijo Sánchez, llegará hasta el final de la legislatura. En todo caso, hay que erradicar totalmente todos los atisbos de corrupción dentro y fuera de los partidos. Habría que ver si hay alguna implicación institucional y eso determinaría si hace falta o no. Si no hay implicación de un ministerio, ministros o el presidente, es una cuestión de valoración del Gobierno”.

Javier de Lucas (exsenador y catedrático de Filosofía del Derecho de la UV)

"Es difícil expresar la indignación y el desencanto que ha provocado entre los militantes socialistas el demoledor informe de la UCO, por más que algo se venía adelantando en forma de rumores que la mayoría nos negábamos a creer y achacábamos a una estrategia de guerra sucia contra el gobierno. Soy uno de los que ayer quedó conmocionado ante la sucesión de noticias". "Siento decir que la respuesta que ofreció ayer el secretario general del partido y presidente del Gobierno me parece muy insatisfactoria. Esto no se puede quedar en una petición de perdón a la ciudadanía y a la militancia y unas promesas de auditoría y reajuste de cargos".

En opinión de De Lucas, "el secretario general de un partido que ha tenido dos secretarios de organización profundamente implicados en una red de corrupción, debe dimitir por el bien del partido o poner el cargo a disposición para ir a un congreso extraordinario: en eso consiste asumir su responsabilidad. Y como presidente del Gobierno debe someterse a una moción de confianza, como mínimo".

Javier de Lucas. / J.M. López

El catedrático, en una amplia reflexión en sus redes sociales, alerta también del descrédito de la democracia y del riesgo de rédito electoral para la extrema derecha: "Hay que recordar que este gobierno nació como una respuesta de esperanza, frente a una situación insoportable de corrupción protagonizada por los gobiernos del PP (los valencianos lo sabemos bien). Es imposible y aún peor, suicida, dejar de lado la responsabilidad in vigilando ante estas actuaciones. El alcance de esa responsabilidad debe guardar proporción con el daño que se ha causado y que, probablemente, no se va a quedar en lo que conocimos ayer. Hay que pensar en cómo limpiar la grave herida en la credibilidad del partido, del gobierno y más allá incluso, de la ciudadanía. Porque, sobre todo, lo que hay que evitar es el descrédito para la democracia ("todos los políticos son corruptos"), que es el terreno abonado para que prospere la extrema derecha y quienes, como el PP, hoy por hoy, dependen de ella. Yo no tengo miedo a la alternancia en el poder, porque ese es el juego democrático. Pero sí me espanta, aquí y ahora, un escenario tan verosímil como terrible: el de un gobierno de la derecha que sería dependiente absolutamente de una extrema derecha antidemocrática, anticonstitucional, antieuropea, xenófoba, racista, antifeminista, como es VOX. No quiero para mi país un horizonte político como el de Orban, Milei o Trump. Hay que actuar con claridad y decisión, para evitar ofrecerles una alfombra voladora para su llegada, en 2027 o antes. Altura de miras, por encima de la voluntad personal de resiliencia”.

Vicente Garrido (CJC)

“La primera reacción es de profunda tristeza por la reputación del país. Esto perjudica notablemente la imagen de España como democracia y estado de derecho, lo enturbia mucho más. Es ya tal el cúmulo de problemas que están girando en torno al PSOE y el Gobierno que es lo que califico de ambiente irrespirable, un lodazal que, utilizando el símil que utilizó Pedro Sánchez, es una ‘fangoesfera’. Sobre unas elecciones generales anticipadas, se deberían hacer por muchas razones. Pero creo que no habrá ni moción de censura ni adelanto electoral porque no tiene nada que ganar en un adelanto. Y sí que tiene que ganar permaneciendo en el poder”.