Javier Piedra: «Falta redoblar el esfuerzo en la formación vial»

Cintillo Seguridad Vial / ED

Nadie mejor que alguien que trabaja día a día en las carreteras como Javier Piedra, director del área de Carreteras de Diputació de València, para cerrar el I Foro de Seguridad Vial, quien comenzó su discurso agradeciendo la iniciativa de Levante-EMV y la implicación del Circuit Ricardo Tormo. «Todos tenemos en mente esa campaña de televisión de ‘Ponle freno’, que nos hacía ver que desde el primer usuario hasta el responsable de las carreteras formábamos parte de la seguridad vial. Por qué no un nuevo 'ponle freno' liderado por vosotros a nivel de la Comunitat Valenciana. Y esta primera edición del foro puede ser un buen punto de arranque, porque es evidente que la seguridad vial es un objetivo ineludible para todos los que trabajamos en el campo de la movilidad, y también de los que no. De todos», dijo Piedra en la sala Lounge del Circuit.

El director de Carreteras de la Diputació de València lanzó un mensaje contra la autocomplacencia y a favor de no cesar en el empeño de seguir buscando la ‘siniestralidad cero’. «Hay que ser proactivos. Tenemos que anticiparnos, no podemos ser autocomplacientes. Porque un solo accidente que se produzca es una tragedia personal y es un fracaso colectivo. Y eso no podemos olvidarlo», explicó.

"Las mejores carreteras"

Javier Piedra repasó los temas analizados en el Foro y ofreció reflexiones. «Indudablemente hemos mejorado mucho. Hemos hablado cómo nuestros vehículos son mucho mejores que lo eran hace algunos años. Nuestros vehículos nos ayudan a prevenir. Nuestras carreteras son mejores. Hablaba Mónica (Alonso) que estamos a nivel de las mejores carreteras del mundo y tenemos que seguir mejorándolas. Pero también vemos que esa historia de éxito, que fue la reducción de accidentalidad a principio del siglo XXI, se ha acabado. Vemos que no somos capaces de reducir ya significativamente la accidentalidad», añadió.

Silvia Tomás, directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en València / Miguel Angel Montesinos

«Por tanto, tenemos que redoblar la apuesta, ir mucho más allá. Tendremos que seguir trabajando en el vehículo autónomo que va a llegar. Tenemos el reto enorme, inmenso, de adaptarnos a lo que nos va a demandar el vehículo autónomo. Pero no conseguiremos nada si no redoblamos el esfuerzo en educación y en formación. Y por eso, para el siguiente foro tenemos que ver a mucha gente que no conozca, que represente a instituciones educativas, que represente al mundo del municipalismo, que representa las asociaciones deportivas, colectivos, ciclistas, colectivos de motoristas. Por tanto, en ese segundo foro que empezamos ya a trabajar en él, espero que veamos de verdad una muestra representativa de toda la sociedad. Porque, insisto, la seguridad vial no es cosa de unos pocos, es cosa de todos». n