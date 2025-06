Metalesa ofrece un análisis inédito sobre siniestros en salidas de vía

Cintillo Seguridad Vial. / ED

Desde una clara vocación de servicio público, la empresa Metalesa Seguridad Vial ofreció los principales datos de un análisis inédito sobre siniestros por salida de vía en la Comunitat Valenciana, desarrollado en colaboración con el Instituto Universitario de Tráfico y Seguridad Vial (Intras) de la Universitat de València. «Todo el mundo habla de este problema, pero no había un estudio epidemiológico en profundidad», explicó el director de Innovación y Digitalización de Metalesa, César Valero, durante su ponencia en el I Foro de Seguridad Vial.

Se trata de la primera vez que se realiza una radiografía tan exhaustiva de este tipo de siniestro en España. El análisis detalla, entre otros datos, que las víctimas de siniestros por salida de vía son, en su mayoría, hombres (más del 75 %) y que hay una creciente implicación de motociclistas, especialmente en carreteras secundarias. Además, el impacto de las salidas de vía es cada vez mayor. «En vías de la Diputació de València, las salidas de vía representan el 40,2 % de los siniestros interurbanos y concentran el 44,6 % de los fallecidos, ratios similares a lo que presentan otras carreteras regionales del Estado. En vías de la GVA, estas cifras se sitúan en el 33,9 % (una de cada tres) y el 39,9 % respectivamente».

En comparación a la media nacional, el porcentaje de víctimas por esta causa también es menor: 28,1 % frente al 29,5 % nacional. «Desde el 2017, han sucedido unos 2.000 siniestros menos en vías interurbanas a nivel nacional, pero las víctimas se han reducido a un ritmo mucho menor. De hecho, en 2023 incluso hubo un repunte con más víctimas por salidas de vía que en 2017. Por otro lado, este tipo de siniestro demuestra ser mucho más mortal y lesivo, existe casi el doble de posibilidades de fallecer en una salida de vía en comparación con otros siniestros», detalló. Asimismo, añadió, el 56 % sucede en carreteras convencionales de calzada única, y en contra de lo que se podría pensar, el 47 % en rectas, lo que evidencia el factor humano y «el despiste» como causa principal.

De las salidas en curvas, un 17,5 % ocurre en curvas sin señalizar. En las horas nocturnas, continuó el director de Innovación y Digitalización de Metalesa, «la proporción aumenta mucho». «De 11 de la noche a 7 de la mañana se produce un 40 % del total de salidas de vía. En un tercio de las horas, por tanto, se concentra el 40 %. Y con climatología adversa hace que aumenten hasta un 50 %».

Otra de las conclusiones tiene que ver con la antigüedad de los vehículos. «Cuanto más viejos, más salidas de vías». Los vehículos siniestrados «son de media 2 años más antiguos». En caso de haber una rampa o un cambio brusco de rasante, hay un 5 % más de posibilidades de salirse de la carretera, según este estudio, igual que cuando el carril es estrecho.

Los siniestros en las carreteras valencianas y españolas. / Levante-EMV

Barreras protectoras

Un aspecto clave para que los siniestros con víctimas mortales sean menores es la existencia de barreras protectoras en las carreteras. Apesar de su existencia, hay 21.000 víctimas con fallecidos. «Sin barreras, los datos serían mucho peores, claro», apostilló César Valero desde Metalesa Seguridad Vial.

Los datos en la Comunitat Valenciana son mejores que en la media nacional, ya que la siniestralidad en salidas de vía está un punto por debajo. La mortalidad también es inferior en un 0,3 %. En las carreteras autonómicas valencianas, la siniestralidad en salidas de día es un 12,4 % más alta en motociclistas, 1,6 % más de menores; un 3,2 % más en curvas y 5 % más de día.

En el análisis por titularidad de la vía, las carreteras provinciales muestran un mayor peso relativo de las salidas de vía respecto al promedio estatal (+6,7 %), aunque con una gravedad ligeramente inferior en términos de mortalidad (-0,1 %). La investigación también identifica aspectos clave que requieren atención: mayores tasas de siniestros entre menores de 25 años (22,9 % frente al 21,3 %), mayor implicación de motociclistas (32,8 % frente al 20,4 %), mayor proporción de siniestros en curva (62,6 % frente al 59,4 %) y, curiosamente, más siniestros diurnos (74,8 % frente al 69,8 %).

El director de Innovación y Digitalización de Metalesa Seguridad Vial se hizo la pregunta de si los Sistemas de Inteligencia de Transporte (ITS) pueden ser una solución. Y la respuesta es clara: «En el 49,5 % de las salidas de vía, las causas registradas son evitables con infraestructura inteligente. Si nos vamos a siniestros con víctimas mortales o graves, el 59,7 % es evitable».

El estudio confirma, por tanto, que la tecnología es un instrumento clave para reducir las víctimas. Hablamos de la suma en tecnología en vehículos más tecnología en infraestructuras, de los dos caminos. Uno de los objetivos fundamentales de este análisis es ofrecer a las administraciones responsables un conocimiento objetivo y útil para la toma de decisiones. Los datos no buscan señalar, sino ayudar a priorizar. «Este estudio permite identificar patrones que antes no eran evidentes. No se trata de culpabilizar a ningún territorio o institución, sino de dotar a los gestores de infraestructuras y políticas públicas de herramientas precisas para enfocar mejor sus recursos», explica José Ignacio Lijarcio, investigador principal del estudio.