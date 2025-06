Morant reconoce que el PSOE "no es inmune a la corrupción" y que "actúa con contundencia al detectarla"

El informe de la UCO sobre el 'caso Koldo' que incrimina a Santos Cerdán y que ha precipitado la salida del número tres del PSOE y ya ex secretario general de Organización, Santos Cerdán, ha acaparado la atención de todos los actos políticos celebrados este fin de semana, incluida la Comunitat Valenciana. Mientras el presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, pasa su calvario tras pedir perdón por las presuntas tramas corruptas que refleja la benemérita en el escrito que ha remitido al juez de Tribunal Supremo que instruye la causa, la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha defendido hoy que “mientras el PSOE actuó en siete horas, la Comunitat Valenciana han pasado 7 meses desde la dana y el Partido Popular todavía no ha hecho nada con (Carlos) Mazón”, presidente de la Generalitat.

En términos parecidos a los que también han realizado otros dirigentes del PSOE, Morant, quien ha participado en el congreso comarcal del PSPV-La Costera, ha comentado que el partido socialista exige al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "que actúe con la misma contundencia”. Así se ha pronunciado este sábado Diana Morant en la clausura del citado congreso comarcal de los socialistas de La Costera - Canals durante la que ha apuntado que “lo que hemos sabido por los informes policiales y las grabaciones de esos personajes nos han llenado de dolor y de indignación, por la corrupción, por el trato a las mujeres y por el desprecio a los valores de un partido con más de 146 años de historia”.

"Caiga quien caiga"

En su opinión, “personas que estaban a nuestro lado, han utilizado esa confianza para traicionarnos”, ha puntualizado la máxima responsable de los socialistas valencianos. En este sentido, Morant ha defendido que “los y las socialistas practicamos la tolerancia cero con la corrupción y que quien la haga la pague” y ha añadido que “vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga”. Además, ha puesto en valor “que no todos somos iguales, otros como el Partido Popular utilizan martillos para destruir discos duros, expulsan a quienes denuncian la corrupción, y contratan con sueldos en diferido a los corruptos” y ha insistido “esa es la diferencia, nunca lo hemos sido ahora tampoco”.

Un momento del congreso comarcal del PSPV, en Moixent. / Levante-EMV

Críticas al PP

Asimismo, Morant ha señalado que “no vamos a aguantar ninguna lección de lucha contra la corrupción del partido mas corrupto de este pais que es el Partido Popular” y ha subrayado que “igual que nos indignan estas conversaciones, también nos indignaron las conversaciones de Paco Camps con su amiguito del alma y frente a las que el PP no hizo nada, ahora está recogiendo avales para Feijóo, e igual que hoy estamos asqueados también nos asqueó la corrupción de Eduardo Zaplana con una condena de 10 años de prisión pendiente y al que el PP promocionó haciéndolo ministro y portavoz de Aznar”. Con ello, se ha preguntado “qué ha hecho el heredero de Zaplana, Carlos Mazón: ¿ha condenado la actuación de su mentor? No. Mazón no ha hecho nada", ha respondido la propia Morant.

Además, la secretaria general del PSPV-PSOE ha recordado que “este partido es la decencia de los miles y miles de personas que se dedican a la política en pueblos y ciudades pequeñas, donde no cobran ni un duro, pero lo hacen para mejorar la vida de los vecinos, y es la dignidad de quienes luchar por tener una democracia y vivir por la libertad, incluso dando su vida por ella” y ha insistido “ese es el partido socialista y ese es el partido al que hemos de defender”.