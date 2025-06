El PPCV tensa la plataforma por la financiación al pedir su convocatoria sin consenso

Tensión en la plataforma 'Per un Finançament Just', uno de los pocos foros autonómicos en los que existía cierto consenso entre partidos de diferente signo, patronal y sindicatos y que puede acabar arrastrada por la crispación política actual. El motivo es la carta remitida este viernes por el PPCV al resto de integrantes en la que reclama, de forma unilateral, la convocatoria de una reunión para exigir avances en esta materia al Gobierno.

Se trata de un hecho sin precedentes, ya que siempre han sido los agentes sociales los encargados de promover estos encuentros y nunca un partido político como sucede ahora. El desmarque ha generado malestar entre patronal y sindicatos, que en todo caso están estudiando la propuesta y emitirán el lunes un comunicado conjunto en respuesta a los populares.

A la espera de su decisión, queda claro que el movimiento no ha gustado demasiado ni a la CEV, ni a UGT ni a CC OO, cuyas relaciones con el Consell de Carlos Mazón no atraviesan por su mejor momento después de que su gobierno del PP, con el apoyo de Vox, haya recortado significativamente las subvenciones que recibían estos organismos a través de los presupuestos. Estas organizaciones han reprochado también la falta de diálogo social de la Generalitat en los últimos tiempos, especialmente complicados por la dana. La Mesa de Diálogo Social no se reúne desde enero.

Varios representantes de los agentes sociales consultados por Levante-EMV admiten ese malestar, que justifican en el hecho de que el PP pase por encima de ellos para pedir esta convocatoria, que siempre había nacido desde la unanimidad y con los agentes sociales como protagonistas de la petición, que siempre partía de un "debate previo", remarcan las fuentes consultadas.

Tintes "partidistas"

Tampoco pasan por alto que la solicitud llega en un momento en el que las posiciones en financiación están más alejadas que nunca en las Corts y por tanto, también en el seno de la plataforma, por lo que hay muchas posibilidades de que esa cita que pide el PP, si llega a celebrarse, acabe en fracaso. Las exigencias del PP, además, inciden en los puntos en los que hay más distanciamiento ahora mismo con el PSPV.

De hecho, algunas fuentes consultadas de la patronal y de los sindicatos perciben intereses "partidistas" en la petición del PP, que se produce en plena ofensiva de los de Mazón contra el Gobierno por el extra FLA, una batalla en la que han implicado a los empresarios valencianos, despertando recelos en algunos sectores, que veían una intencionalidad política en ese frente común. El presidente de la patronal CEV, Salvador Navarro, no estuvo en esa foto final.

Representantes de la Plataforma pel Finançament charlan antes de la reunión del viernes pasado. / Ana Escobar/Efe

Y en esa reclamación del extra FLA, que también dividió esta semana a las Corts, es en la que se centra el PP para pedir la reunión de la plataforma. En la carta remitida por el síndic de los populares, Juanfran Pérez Llorca, a los miembros de este foro, el PP aboga por presionar al Gobierno a recuperar este fondo que financia el déficit del año anterior, aprovechando la incomodidad que este debate genera sobre todo al PSPV. Habla de los "graves problemas de liquidez" que esto ocasiona a la Generalitat en un contexto, además, de gran esfuerzo económico por la dana.

Incidir en la brecha

A los populares no se les escapa el giro que los socialistas valencianos han dado en financiación en los últimos tiempos, alineándose más con las tesis del Gobierno central que las históricamente defendidas por el PSPV de Ximo Puig, y parecen dispuestos a poner ahí el foco. La última reunión de la plataforma, hace nueve meses, finalizó por primera vez sin acuerdo después de que los socialistas rechazaran reclamar el fondo de nivelación, la otra gran reivindicación del Consell de Mazón y en la que también pone el foco la carta de Pérez Llorca.

De hecho, el popular pide "abordar una declaración conjunta" para reclamar el fondo de nivelación (algo altamente improbable dada la posición actual del PSPV) y "en su caso valorar acciones de cara a exigir al Gobierno la inmediata puesta en marcha del FLA". Y deja en segundo plano otras reivindicaciones históricas: "Sin renunciar a una posible condonación de la deuda --que vincula a la puesta en marcha del fondo de compensación-- y la reforma del modelo de financiación", señala la misiva.

En los partidos de izquierda no ha sentado mucho mejor la jugada. El PSPV, que este jueves votó en contra de pedir el extra FLA al Gobierno, habla de una "instrumentalización" de la plataforma por parte de los populares, mientras Compromís, que se abstuvo, avisa de que para secundar esa convocatoria exigirá además un posicionamiento claro respecto a la quita de la deuda.