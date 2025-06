El PSPV-PSOE se compromete a reconstruir la educación pública valenciana con un gran pacto por el profesorado

El PSPV-PSOE ha reunido hoy en la ciudad València a la comunidad educativa de la Comunitat Valenciana en un acto en el que se ha analizado la situación que atraviesa el sector y se han puesto sobre la mesa propuesta para avanzar hacia una educación pública “fuerte, de calidad y de futuro para todos los valencianos y valencianas”. Así lo ha trasladado este sábado la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, quien ha remarcado que “igual que los valencianos y valencianas defienden una educación pública y de calidad, los socialistas también y por eso hoy reafirmamos nuestro compromiso con ella”.

En este sentido, la líder de los socialistas valencianos ha defendido que “la educación pública como una de las patas fundamentales del estado de bienestar” y ha afirmado que “mientras ahora la comunidad educativa no tiene nadie al otro lado, nosotros nos comprometemos a un impulsar diálogo permanente para avanzar en un aprendizaje común”. Además, ha querido agradecer a toda la comunidad educativa “el enorme trabajo que habéis hecho durante esta crisis de la dana, pese a no tener a nadie al otro lado del teléfono” y ha apostado por “impulsar un diálogo permanente con la comunidad educativa y las familias, porque la Generalitat tiene que responder a los problemas de la ciudadanía no hacerse la víctima como está haciendo Mazón”.

Asimismo, Morant ha subrayado que "lo que hay que hacer es movilizar dinero público para salir mas fuertes” y ha detallado que “queremos mejores equipamientos y mejores plantillas docentes, porque nos creemos y sabemos que invertir en la gente tiene frutos”: “La receta es dar certezas frente a crisis, no podemos evitar las crisis”.

Infraestructuras

Por su parte, el secretario de Educación del PSPV-PSOE, Miguel Soler, ha defendido que “los socialistas valencianos nos comprometemos a reconstruir la educación pública con un gran pacto por el profesorado, las infraestructuras y la participación” y ha apuntado que “gobernar es estar y nosotros vamos a estar: para reconstruir, para proteger y para avanzar juntos”. Asimismo, ha defendido “la receta socialista de co-escucha para empezar a dibujar la educación del futuro” y ha recordado que “hemos vivido dos años de Gobierno del Partido Popular donde se ha demostrado que su receta son los recortes, el desprecio al plurilingüismo y la apuesta por la privada”: “No podemos permitirnos un gobierno que utilice una tragedia como ha sido la dana como excusa para aplicar recetas de tijeretazos y amenazas veladas a quienes no piensan como ellos”.

Miguel Soler y Diana Morant. / Levante-EMV

Con ello, los socialistas valencianos durante el encuentro han apostado por poner en marcha un plan urgente para la reconstrucción de los centros educativos afectados por la dana que incluya aulas provisionales dignas, transporte escolar gratuito y atención psicológica para el alumnado y el profesorado, así como firmar un gran pacto por el profesorado para recuperar las plantillas de docentes eliminados y poner en marcha unas condiciones labores dignas para el cuerpo docente. Además, se han comprometido a derogar la ley de falsa libertad educativa en los primeros cien días del nuevo Gobierno de la Generalitat para apostar por un modelo lingüístico estable y pedagógico, a lo que se suma darle un nuevo impulso , al Plan Edificant y recuperar el diálogo con la comunidad educativa.

Comunidades educativas

Durante el encuentro las comunidades educativas de la zona cero de la dana han afirmado que desde el 29 de octubre “se está vulnerando el derecho a la educación de los niños y niñas de las afectadas por la dana” y han remarcado que “lo que se está ofreciendo desde entonces es una enseñanza en precario”. Además, han explicado que “nos han dejado solos, no ha habido nadie a quien decirle que necesitabas, cuando somos un sector muy afectado que no ha tenido casi respuesta de las instituciones” y han reivindicado la necesidad de reforzar la atención en salud mental, el respeto los ratios y la actualización del bono infantil.

Por su parte, los representantes de las familias, las direcciones de centro y de la inspección educativa han lamentado que “no tenemos a nadie al otro lado del teléfono, nos encontramos totalmente instrumentalizados” y han subrayado que “para la Consellera de Educación, a día de hoy, la educación no es una prioridad al igual que tampoco lo es el diálogo con la comunidad educativa”: “Hemos pasado de tener reuniones continuas y conversaciones continuas a que se nos cierren las puertas de la Generalitat”.