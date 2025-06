"Lo que quiero es que los problemas se solucionen", Neus (la vecina que protestó en Catarroja) recibe a Bernabé en su casa

La moraleja de esta historia podría ser la siguiente: la protesta, si es legítima, es útil, y en ocasiones genera resultados, aunque también depende de quién esté al otro lado. El pasado lunes la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y la alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, acudieron a la casa de la mujer que la pasada semana protestó a las puertas de ese ayuntamiento ante el ministro de Política Territorial por el problema de colapso del alcantarillado en el municipio.

Bernabé y Neus, el miércoles de la semana pasada, a las puertas del Ayuntamiento. / Francisco Calabuig

En viviendas como la de Neus, la joven que protestó con una bolsa de aguas fecales, y otras del municipio, están sufriendo desde la dana el desbordamiento de los desagües cada vez que llueve. El martes de la semana pasado llovió, con intensidad, agitando el malestar acumulado. Así que a la mañana siguiente, viendo que llegaban autoridades al ayuntamiento, esta y otras vecinas llevaron su disgusto a la calle.

No estaba preparado, cuenta Neus, que confirma el encuentro del pasado lunes con Bernabé y la alcaldesa en su casa. “No sabía nada, pero vi que había prensa y allí me fui”, relata sobre el episodio de la semana pasada. Se refiere a la visita que el miércoles de la semana pasada realizaba a la población el ministro Ángel Víctor Torres, para inspeccionar el inicio de las obras de recuperación del aparcamiento municipal, a espaldas del ayuntamiento.

Viendo la expectación, Neus y otras vecinas (no más de diez) acometieron al ministro, trasladándole su malestar, especialmente con el ayuntamiento tras meses buscando una interlocución ante la situación que viven. Lo hizo con una imagen potente: una bolsa de plástico, de las que venden en los supermercados para congelar, llena de un líquido viscoso negro. Son las aguas fecales que brotan desde la dana por el inodoro y en el patio de su casa, donde no puede salir su hijo de dos años, contaba ese día a los políticos la mujer. "Esto sale cada vez que llueve y tiro de la cadena. Tengo un niño de dos añitos", lamentaba ese día.

Según le explicaron este lunes Bernabé y Silvent, en ese mismo patio de su casa, en estos momentos el ayuntamiento está ejecutando unos trabajos urgentes en el alcantarillado de algunas calles del municipio, entre ellas la de esta familia, en la calle Galicia de Catarroja. Las reparaciones ya llevan más de dos meses en marcha, pero avanzan lento para unos vecinos a los que el agua les entró más de dos metros el 29 de octubre y que, siete meses después, tras rehabilitar sus casas, siguen viviendo penurias.

Obras en Catarroja. / Levante-EMV

Reparación en dos semanas

Se trata de un contrato para intervenir en la red de colectores que quedaron colapsados por la dana y por los que apenas corre un hilo de agua. La actuación, que comenzó en abril, tiene un plazo de cinco meses y un presupuesto de algo más de 700.000 euros, más IVA, según anunció en su momento el ayuntamiento. Las autoridades han prometido a estas vecinas que en dos semanas las obras estarán en su calle.

Solución a largo plazo

El problema de fondo, no obstante, no se resolverá a corto plazo. Una parte del municipio no tiene un alcantarillado moderno, sino que desagua en acequias. Tras la dana, el objetivo del ayuntamiento es sustituir esa acequias por alcantarillas. Para ello se recurrirá a los 500 millones que el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) ha puesto a disposición de los municipios para el ciclo integral del agua y hacer esas obras. Es un problema que ha ocurrido en más poblaciones.

“Ha tenido que pasar esto para que me escuchen. Lo que quiero es que los problemas se solucionen, y si tengo que luchar, continuaré”, avisa esta madre de Catarroja.