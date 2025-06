Vicent Mompó: "Nuestro reto es humanizar las carreteras"

Cintillo Seguridad Vial / ED

El presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, abrió el I Foro de Seguridad Vial apuntando a la obligada reflexión sobre una jornada que coincidió con el día mundial de la Seguridad Vial. «Hoy conmemoramos el Día de la Seguridad Vial, una jornada que invita a reflexionar sobre el valor de cada vida humana y la responsabilidad compartida que tenemos todos de protegerla», dijo al inicio de su intervención.

«Hoy más que nunca es día para alzar la voz y recordar que no hay infraestructura más importante que la que salva vidas, una inversión más justa que la que evita un accidente y no hay meta más urgente que conseguir el objetivo ‘0 víctimas’ en nuestras carreteras», continuó el presidente de la Diputació de València.

Qué mejor día para celebrar el foro que el 10 de junio, dijo Mompó. Una fecha para recordar la importancia de la seguridad vial en nuestras vías. «Este día es un recordatorio colectivo de lo que está en juego cada vez que nosponemos al volante y transita cada día por nuestro territorio. Desde Diputació de València asumimos este reto. Pensamos que no es una utopía. Pensamos que es un deber, una obligación. Desde que llegamos, el área de carreteras dirigido por Reme Mazzolari trabaja en una ruta que es mejorar, humanizar, pacificar el tránsito, reducir la velocidad donde haya peligro, y humanizar las vías para que sean más accesibles y más seguras y sobre todo que estén pensadas para las personas», reflexionó Mompó ante los asistentes en el salón Lounge del Circuit Ricardo Tormo.

Vicent Mompó dialoga con el coronel de Tráfico de la Guardia Civil Javier Sánchez-Ferragut / Miguel Angel Montesinos

Los datos, dijo el presidente provincial, «nos dicen que vamos por el buen camino», para a continuación hacer hincapié en la formación en seguridad vial. «Las víctimas mortales han descendido, pero también sabemos que cuando más se avanza más cuesta el paso siguiente. Por eso hay que actuar sobre el terreno. Apostamos por la formación, por la concienciación, por una sociedad que sepa conducir, comprometida con la responsabilidad».

La importancia de la formación

En el mismo sentido, Mompó subrayó la importancia de seguir avanzando sin descanso en conseguir unas carreteras seguras y unos conductores responsables. «No nos podemos permitir el conformismo. No es suficiente con mirar las estadísticas, hay que actuar, innovar, avanzar. Por eso pensamos en la formación, la sensibilización y en la pedagogía. Impulsamos forums donde compartimos buenas practicas, escuchamos a profesionales y tejemos alianzas que suman. Porque pensamos que la seguridad vial no es responsabilidad exclusiva de un área concreta, o de una administración, sino una faena que tenemos que hacer entre todos y nos obliga a actuar todos juntos desde la prevención», explicó.

Después, Mompó informó de los esfuerzos por prevenir los accidentes provocados por la fauna, que van en aumento. «Una línea de trabajo que representa fielmente nuestra filosofía es la prevención de accidentes provocados por animales en las carreteras. No son anecdóticos, son peligrosos, imprevisibles y pueden tener consecuencias trágicas, por eso desde Diputació hemos decidido dar un paso adelante, no porque ninguno no lo haya hecho antes, pero estamos a la vanguardia de la tecnología aplicada a la seguridad vial y de la protección integral de nuestro entorno. Por eso estamos trabajando juntamente con Metalesa en un sistema que integra sensores que sean capaces de detectar animales en zonas que son especialmente sensibles a la presencia de fauna. Cuando se detecta la presencia de animal, se activa la señal luminosa que alerta al conductor en tiempo real y con eso se puede reducir el riesgo, y da más margen a la reacción del conductor No es una sistema pionero pero sí es una muestra clara de a donde queremos ir. Es un proyecto que simboliza nuestra forma de hacer política útil. Con análisis, datos e información es todo más sencillo», detalló el presidente provincial.

Vicent Mompó saluda a su llegada al Circuit Ricardo Tormo para participar en el I Foro de Seguridad Vial / Miguel Angel Montesinos

En ese sentido, Mompó dijo que «la seguridad vial no es asfaltar por asfaltar, es actuar donde más falta hace, es identificar los tramos de concentración de accidentes, es adaptar las señalización, es mejorar la iluminación, es reforzar la visiilidad, y es gestionar el cruce entre lo urbano y lo rural. En ese esfuerzo el reto de la fauna es uno de los grandes desafío que tenemos pendientes y ahora en la provincia de Valencia lo estamos afrontando con garantías».

«Queremos liderar esta transición hacia una red de carreteras que sea más segura, más sensible, y también que sea más inteligente. Queremos que nuestra vías además de conectar pueblos protejan vidas, ese es el verdadero sentido de la política pública. Ese es el espíritu del servicio que nos guía. Porque cada vida que salvamos vale todo el esfuerzo, porque cada accidente evitado justifica cada euro que invertimos. Y porque cada carretera segura es una victoria colectiva».