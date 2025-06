Lambda se niega a participar en los actos del mes del Orgullo organizados por "un Ayuntamiento pasivo"

Lambda, la asociación mayoritaria que defiende los derechos del colectivo LGTBI, ha decidido que no participará en los actos del mes del Orgullo organizados por el Ayuntamiento de València --bajo el lema 'València suena a Orgullo'-- porque "es imposible organizar algo conjuntamente", ya que, a su juicio "desde el año pasado la actitud del consistorio es de pasividad" y las relaciones "se rompieron" en el momento en el que se produjeron "injerencias" por parte de la Generalitat "tanto en la organización de la Fiesta del Orgullo como en otras actuaciones".

Así lo ha denunciado el portavoz de Lambda, Fran Fernández, este domingo, en declaraciones a Europa Press, 13 días antes de que se celebre la manifestación y posterior fiesta del Orgullo en la capital del Túria. La entidad convocante ha llamado a marchar para "luchar por conservar sus derechos". "Aunque no tenemos el control de la fiesta, subiremos al escenario a leer nuestro manifiesto", ha apostillado.

Fernández ha expuesto que, "aunque a través de la concejala de Igualdad, Rocío Gil, ha habido un acercamiento con el Ayuntamiento", Lambda se "niega" a que la relación con la administración local sea "solo para el Orgullo".

"Queríamos renovar el convenio para que incluyese actividades durante todo el año, no solo en junio, y trabajamos en ello. Pero advertimos que si la alcaldesa de València, María José Catalá, respaldaba la modificación de la Ley Trans autonómica, sería imposible que hubiese una colaboración en el Orgullo", ha detallado.

"No habrá paz para los malvados, así que pasó y comunicamos que el convenio tenía que dejar atrás cualquier actividad del Orgullo", ha sentenciado.

Sobre la marcha y la Fiesta del Orgullo, que se celebra el 28 de junio, el portavoz de Lambda ha aseverado que no tienen "el control" del acto pero que subirán al escenario para leer su manifiesto "crítico y duro con las instituciones".

Aunque, "históricamente", Lambda tiene el reconocimiento y acreditación correspondiente para organizar y planificar la fiesta, hace unos años la entidad firmó un convenio en el que se fijaba que la Asociación Valenciana de Empresas para Gays y Lesbianas (Avegal) era la que gestionaba el evento, mientras que Lambda se erigía como titular encargada de "velar por la igualdad y el uso de la lengua valenciana en el acto".

"Ni financiación ni apoyo"

Fernández ha denunciado que, desde el año pasado, el Ayuntamiento de València "esquiva" a Lambda y "simplemente" se convocó una reunión en la que se dijo que el consistorio "no va a financiar ni apoyar la Fiesta, simplemente colabora con Avegal".

"Pero Lambda no ha soltado las riendas aunque la situación sea anómala y no se haya dado otra alternativa", ha sentenciado. "La Fiesta es una reivindicación histórica, que se realizará con una protesta en la plaza del Ayuntamiento, como siempre. Por injerencias y amenazas no vamos a renunciar a una Fiesta que es nuestra y que es la visibilidad", ha manifestado.

El portavoz de Lambda ha señalado que se ha pactado con el consistorio que en la Fiesta del Orgullo "no puede haber ni publicidad de los Gay Games ni presencia de políticos en el escenario, para que no boicoteen el espacio, así como la Generalitat ha sido apartado totalmente de estas fiestas, porque es un acto local".