El socialismo valenciano se sienta en el diván tras el terremoto Cerdán

El informe de la UCO conocido el jueves obligó a la renuncia del hasta entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Sin embargo, la sacudida va mucho más allá de la caída de quien había sido la mano derecha de Pedro Sánchez dentro del partido; es un terremoto de tal calibre que han notado todos los rincones de la formación. Ante ello, Levante-EMV sienta en el diván a varios ilustres del PSPV a reflexionar sobre la situación de los socialistas, desde actuales responsables de la federación a algunos que ya no están en puestos relevantes, pero mantienen peso interno. De esta particular terapia hay admisión de momentos complicados, reivindicación de la toma de decisiones y la reclamación de más medidas, desde quien pide un resideño del Gobierno hasta quien considera necesario ahondar en mecanismos de fiscalización, control y transparencia del dinero público.

Tània Baños, vicesecretaria general del PSPV y alcaldesa de Vall d'Uixó

No puedo negar que son días difíciles como militante. Pero el PSOE ha dado una respuesta rápida y ha tomado una decisión contundente y se ha mostrado implacable contra la corrupción, apartando de inmediato al secretario de Organización y saliendo el secretario general a dar explicaciones y pedir perdón. Se ha demostrado tolerancia cero con la corrupción; mi total rechazo y condena venga de donde venga. El PSOE tiene unos valores y siempre ha tenido la capacidad de levantarse, España necesita un partido socialista fuerte y que continúe transformando el país y la sociedad.

José Muñoz, síndic del PSPV y exsecretario de Organización

Por la información publicada este caso afecta a tres personas que presuntamente se organizaron para delinquir Ábalos, Santos y Koldo. Esto es clave porque no hay financiación del partido. Ante esta situación el presidente ha reaccionado enseguida. Ha expulsado a los responsables, ha pedido perdón y ha tomado decisiones rápidas como la reestructuración de la ejecutiva y la auditoría externa. Las personas lamentablemente se corrompen, lo fundamental es la respuesta que se da desde los partidos políticos y el PSOE lo tiene claro. Tolerancia cero con la corrupción y los corruptos.

Carlos Fernández Bielsa, secretario general del PSPV en la provincia de Valencia

Lo que hemos conocido está en las antípodas de lo que significa el proyecto socialista y de sus valores fundacionales de justicia social. Por eso es imprescindible actuar sin contemplaciones contra cualquier atisbo de corrupción, desde la máxima confianza en la justicia. El partido debe centrarse en reforzar su compromiso con la ciudadanía. Resulta clave, en mi opinión, intensificar el contacto con los sectores sociales: asociaciones, colectivos ciudadanos y entidades públicas. Escuchar, dialogar y compartir propuestas permitirá recuperar la confianza y fortalecer el proyecto político conectado con las necesidades reales de la ciudadanía. También podrían mejorarse algunas dinámicas internas para hacer un partido más cercano, transparente y conectado con la sociedad.

Ximo Puig, expresident de la Generalitat

Siento una profunda indignación porque hay muchas personas que han dado la vida por este proyecto que va mucho más allá de las fronteras del partido. Ha habido una primera respuesta inmediata y contundente,pero es exigible una reflexión, una conversación amplia que produzca un punto de inflexión en la gobernanza partidaria y determine una relación de confianza con la sociedad. La ciudadanía que apoya al partido socialista es especialmente crítica con estos comportamientos deleznables y eso es un valor, no un handicap. El proyecto progresista que en esta etapa ha conseguido el relanzamiento económico, los mejores resultados en el empleo y un posicionamiento de defensa de los derechos humanos en el mundo no puede tambalearse por comportamientos indecentes que la justicia y la política-cada una en su ámbito- deben responsabilizar. La respuesta es más democracia deliberativa, más política no la vía populista y autoritaria que aprovecha la lógica desazón ciudadana.

Mercedes Caballero, diputada y exsecretaria general del PSPV en la provincia de Valencia

Con la tristeza y decepción personal que me provoca, quiero destacar que los socialistas siempre actuamos firmemente ante cualquier sospecha de irregularidades. Que presuntos casos de corrupción salgan a la luz es la prueba de que el sistema funciona, y pese a que la corrupción cero por desgracia no existe, sí la tolerancia cero. Defendemos la honestidad de la política y por eso hemos implementado mecanismos para obtener la máxima transparencia y controles y hacia ahí debemos aumentar esfuerzos. En ello estamos. De hecho, desde las Corts, hemos denunciado la eliminación del actual Consell de las herramientas para acabar con la impunidad de quienes creen estar por encima de las leyes. Como socialista además de pedir perdón por lo que no atañe, seguiré trabajando por avanzar en derechos y libertades y que todos tengamos las mismas oportunidades.

El expresident de la Generalitat, Joan Lerma. / Levante-EMV

Joan Lerma, expresident de la Generalitat

Todos los indicios apuntan a un caso de enriquecimiento personal, que si se demuestran ciertos, hay que tomar medidas contundentes orgánicas, independientemente de las responsabilidades jurídicas. En el Gobierno es una responsabilidad que corresponde valorarlo al presidente, pero parece evidente que la principal responsabilidad sería orgánica.

Juana Serna, expresidenta del PSPV

Sin duda los militantes están en estado de shock. Pero todos ellos saben perfectamente que debemos rehacernos para escuchar sin demora las preocupaciones y demandas que tiene la ciudadanía. Por lo tanto, además de pedir de nuevo disculpas, me gustaría añadir que el PSOE buscará sin falta y rigurosamente las mejores soluciones. En primer lugar, hay que averiguar de forma inmediata si existe algún otro militante que esté implicado indiciariamente en esos informes de la UCO; y si lo hubiese, respetando todas sus garantías, deberá ser separado inmediatamente del partido. Al mismo tiempo, debemos profundizar en breve en aquellas medidas de regeneración democrática que el gobierno tenía preparadas, pero que ahora tienen que ser urgentemente aprobadas. Debemos reestructurar ya la ejecutiva federal, mediante una reflexión que permita redefinir y mejorar las tareas y perfiles de la organización, reforzar la dirección del PSOE y extender dicha reflexión al resto de las federaciones. Y por último, debemos dar un nuevo impulso a la acción del gobierno que profundice en la mejora laboral y económica reforzando la relación con los socios de Gobierno

Manolo Mata, exvicesecretario general del PSPV

Siempre hemos sabido que nuestro electorado no tolera la corrupción. La agilidad en la respuesta es un muro de contención pero hace falta más. Hay que abrir la escucha en el seno del partido a todas las voces para diseñar el futuro, acometer una importante remodelación de la ejecutiva que sea muy inclusiva y rediseñar el Gobierno con perfiles muy políticos.

Benja Mompó, secretario general de Joves Socialistes

Dentro del PSOE no hay cabida para la corrupción; la militancia socialista sentimos vergüenza por casos como este con los que hay que actuar con contundencia y ejemplaridad. Estoy convencido que las direcciones a todos los niveles intensificarán los mecanismos de transparencia y lucha contra la corrupción. Lo merece la militancia de base que da la cara por las siglas y también toda la ciudadanía.

Sandra Gómez, eurodiputada

Cuando la desconfianza nace desde la izquierda, duele más. Por eso la respuesta del partido debe ser inmediata, firme y sin ambigüedades. Las personas pasan, pero el proyecto permanece. Nuestro secretario general ha actuado con contundencia: en este partido no hay lugar para la corrupción. Ahora debemos continuar trabajando, como lo hemos hecho hasta ahora, al servicio de la ciudadanía, demostrando que para los socialistas la confianza del pueblo no es solo un valor: es un compromiso sagrado.