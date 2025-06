5 ideas clave del cambio climático actual

La explicación -sencilla- del cambio climático actual encierra cinco claves principales. Primera: no es un proceso nuevo en la historia de la Tierra. Es una fase más en el conjunto de cambios climáticos registrados y no es el más importante por los efectos que supone. Pensemos por ejemplo en las épocas glaciares. Segunda: sin embargo, si reúne una característica hasta ahora desconocida. El ser humano ha conseguido alterar el balance de energía de nuestro planeta con las emisiones de gases procedentes de la quema de combustibles fósiles. Y eso nunca había ocurrido antes en la historia del clima de nuestro planeta. Tercera: Los tres efectos ya manifiestos más destacados de esta alteración climática actual son una subida progresiva de la temperatura del aire, una acumulación de calorías en las cuencas oceánicas y una modificación de los patrones de circulación atmosférica. Cuarta: en nuestro país se da un hecho, además, singular, porque tenemos un mar Mediterráneo que se ha calentado mucho en poco tiempo y está modificando de forma notable las temperaturas y precipitaciones especialmente en la parte este de la península Ibérica y en el archipiélago balear. Quinta: el futuro no es optimista. Las proyecciones señalan un incremento de las tendencias actuales, lo que supone el registro de un clima que pierde su funcionamiento regular, pautado y pasa a estar caracterizado por el registro frecuente de fenómenos que se escapan de lo normal y en ocasiones alcanzan rangos extremos. Hay más rasgos que ayudan a caracterizar el proceso actual de cambio climático, pero estos cinco encierran lo esencial. Y están plenamente avalados con datos. No son suposiciones, son certezas avaladas con datos.