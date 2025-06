Medio Ambiente intensifica el control de la calidad del agua en las playas con 4.800 análisis en verano

La temporada estival en el litoral de la Comunitat Valenciana ha arrancado con el cierre temporal de siete playas entre Gandia y Oliva por la presencia de un vertido detectado el pasado sábado 7 de junio; finalmente, se trataba de un aceite inocuo, motivo por el cual la Generalitat Valenciana decretó que el agua "era apta para el baño" y que, por tanto, podían reabrirse al baño después de los análisis pertinentes. La calidad de las aguas es un asunto que la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio vigila de cerca durante el verano. Solo durante la temporada 2024, se realizaron un total de 4.800 análisis, entre el 1 de junio y el 15 de septiembre; la media es de 45 controles diarios entre las 265 zonas de baño censadas y que se vigilan, al menos una vez por semana, a través del Programa de Control y Vigilancia de las Aguas de Baño.

La costa valenciana cuenta con 518 kilómetros de litoral, repartidos entre 60 términos municipales, y Medio Ambiente tiene habilitados 278 puntos de muestreo, ubicados en las zonas de mayor afluencia de bañistas. Además, hay otros 15 puntos en sitios de baño del interior, por lo que el número total de puntos de extracción de aguas alcanza las 293 localizaciones. La mayoría de ellos, casi el 50 %, se encuentran en la provincia de Alicante, que cuenta con 125 puntos en las playas y uno en el interior. Por detrás, se sitúan la de Valencia con 72 sitios de muestreo, 64 en la costa; y la de Castellón, con 67, 61 de ellos en el litoral.

La calidad de las aguas de todos estos puntos se analiza como mínimo una vez a la semana hasta sumar 4.800 análisis en todo el verano. De estos, 430 controles son de análisis ambiental y otros 370 de efluentes que vierten al mar. Además de los análisis científicos, los técnicos y empresas especializadas responsables de la supervisión realizan una inspección visual, con la que se recoge información del aspecto del agua, la limpieza de la arena, el mantenimiento de los accesos a la playa la periplaya, así como el estado de los servicios a disposición de los usuarios. Entre estos, se encuentran las duchas, los puntos para limpiarse la arena de los pies o los aseos públicos.

Solo cinco puntos con mala calidad del agua

La temporada 2024 se cerró con solo cinco zonas de baño con "calidad insuficiente" para el baño. Dos fueron playas, las de Mareny de Barraquetes en Sueca y la dels Peixets en Alboraia, y las tres restantes, charcas en comarcas de interior: el río Bolbaite, el Gorgo de la Escalera en Anna y la playa de Chelva. Este año se prevé complicado para la cuenca del río Túria y el Magro porque la dana arrasó con gran parte del cauce y, por tanto, muchas de estas zonas de baño están muy dañadas o destrozadas por completo. Los alcaldes de la zona ya han dado la temporada de verano por perdida.

El centro de interpretación y de visitantes del Parc Natural del Túria, en Vilamarxant, aún sepultado por cañas y lodo tras la riada. / Daniel Tortajada

Esta calificación final no significa que no se detectaran problemas en otros puntos, ni que se produjeran cierres temporales. En la ciudad de València, se prohibió el baño varios días en las playas del Saler, el Arbre del Gos y la Garrofera por la aparición de un vertido, pero se consiguió revertir la situación y la calidad del agua fue apta de nuevo para el año. A lo largo del verano, la situación está en pleno cambio y, por eso, la importancia de los controles impulsados por la Generalitat Valenciana. Fuentes de Medio Ambiente explican que el riesgo crece cuando hay precipitaciones y estas arrastran los sedimentos al litoral o cuando la lluvia genera problemas en la red de saneamiento o en alguna depuradora.

Sin embargo, cuando se produce un problema no es Medio Ambiente quien decide el cierre de la playa, ya que esa potestad es de los propios ayuntamientos, aunque estos toman la decisión basándose en la información técnica de los parámetros biológicos analizados -estos miden la presencia de dos bacterias de contaminación residual: escherichia coli y enterococos intestinales- que reciben cada jueves o viernes a través del correo electrónico, con los datos recopilados en el último muestreo.

Cuándo se cierra el baño en una playa

La prohibición de baño se produce cuando la presencia de las dos bacterias antes mencionadas duplica los niveles máximos admisibles marcados por la Conselleria. Estos se sitúan en 400 unidades formadoras de colonias (UFC) de enterococos intestinales por 100 mililitros de agua y de 2.000 UFM de escherichia coli por esa misma cantidad de líquido. Pese a estos valores, fuentes de Medio Ambiente explican que, en caso de superarse por poco, se analiza si se trata de un día con muchas corrientes de agua o no para decretar el cierre y, en caso de haber vertidos, depende también de si se conoce el origen del residuo o no. Previamente, cuando se detecta que la presencia de bacterias supera lo recomendado, se notifica al ayuntamiento y se produce la apertura de un episodio puntual de contaminación, aunque no se prohíbe el baño de forma automática.

Todos estos análisis sirven para determinar la calidad de las zonas de baño en las playas de la Comunitat Valenciana. De inicio, la Unión Europea siempre realiza una radiografía del estado del litorial. Hace un año, otorgó un aprobado a 243 playas valencianas, gracias a los parámetros analizados, y se está a la espera de conocer el informe de este año, que podría verse influenciado por los vertidos incontrolados al mar de la dana en las playas de la provincia de València.

Por su parte, la Generalitata realiza un informe al final de la temporada. En 2024, se cerró con 228 playas con una calidad "excelente" de sus aguas, fueron el 91,2 % del total; y otras 16 con una calidad "buena", el 6,4 %. Peor nota obtuvieron las cuatro playas con calidad "suficiente" y las dos con un nivel "insuficiente". Por su parte, el 26,6 % de las zonas de baño continentales tuvieron una calidad "excelente", cuatro de las 15 autorizadas, mientras que seis fueron calificadas de "buena". Las restantes cinco se repartieron entre las dos "suficiente" y las tres "insuficientes".