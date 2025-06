Mazón vuelve a pedir elecciones a Sánchez y reta a Bernabé a valorar el "trato a las mujeres de los altos cargos del PSOE"

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha vuelto a reclamar este lunes a Pedro Sánchez un adelanto electoral ante la crisis abierta en el PSOE por el informe de la UCO que implica a los dos últimos secretarios de Organización socialistas, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, en un presunto cobro de comisiones a empresas contratistas de obra pública. El jefe del Consell, que ha apuntado también contra la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha defendido que la C. Valenciana queda "especialmente" perjudicada por esa negativa a sacar las urnas porque sigue "ninguneada" y obligada a acometer "a pulmón" las tareas de recuperación de la dana.

El popular ha defendido la urgencia de una "nueva mayoría" en el Congreso, algo que "necesita España" pero "muy especialmente" la C. Valenciana, porque en ese contexto de la dana queda "perjudicada" por la falta de Presupuestos Generales del Estado o por la negativa del Ejecutivo central a financiar parte de la reconstrucción. "Seguimos haciéndolo a pulmón, solos".

Para Mazón es "evidente" que "hasta que no haya un nuevo Gobierno" no se podrá "acelerar" la reconstrucción, el aspecto que "interesa" al president, por encima de las palabras de Sánchez. El jefe del Consell no ha querido valorar su última intervención de este lunes desde Ferraz y se ha limitado a señalar que "cualquier cosa que pueda decir se circunscribe a la circunstancia en la que está".

Dardo a Bernabé

Como ha venido haciendo todo el PPCV desde el estallido del informe de la UCO, Mazón ha exigido un pronunciamiento público a Bernabé sobre el trato a las mujeres de Ábalos y Koldo, tras la publicación de audios en los que ambos hablan de contratar a prostitutas.

"Sigo esperando que la secretaria de Igualdad y delegada del Gobierno nos diga algo de cómo tratan a las mujeres los altos cargos del PSOE", ha indicado Mazón.

Los pagos de Montero, "tarde y mal"

El popular no ha celebrado demasiado la noticia de que el Ministerio de Hacienda va a actualizar las entregas a cuenta del sistema de financiación, lo que supondrá el ingreso de casi 1.000 millones que se adeudaban a la C. Valenciana, insistiendo en otros aspectos pendientes del Gobierno.

"Sin el FLA poco podemos hacer. El ahogo que nos está generando la falta de liquidez extraordinaria es inéito", ha lamentado Mazón, quien ha recordado que ese dinero es de la Generalitat y que "ya tendría que estar" en las arcas autonómicas. "Llega tarde y mal, es un nuevo atraso del Gobierno, uno más", ha reprochado antes de insistir en que la C. Valenciana "necesita mucho más" que esta actualización de los pagos, que ha situado como "una especie de truco de magia" del ministerio.