Portazo de patronal y sindicatos al cónclave sobre financiación que quería Mazón

Los agentes sociales rechazan la propuesta del PPCV de reunir ahora a la plataforma 'Per un Finançament Just' por la falta de acuerdos que actualmente hay en su seno, en el que además de la patronal y los sindicatos mayoritarios, están representados los propios populares valencianos, PSPV y Compromís, y llaman al PP no ponerla "en riesgo" y a "volver a la senda del consenso".

La CEV, UGT y CC OO no ocultaron su malestar tras conocer la pasada semana el movimiento inédito de los populares, recordando entonces que las convocatorias siempre han nacido de los agentes sociales y nunca de los partidos, para evitar su politización, y ahora plasman ese enfado en un contundente comunicado conjunto con el que cierran la puerta a esa convocatoria solicitada por los de Carlos Mazón, alertando además de que genería "confrontación".

El principal motivo argumentado es que la petición del PPCV llega en un contexto de distanciamiento entre los miembros de este foro, creado para buscar posiciones comunes en financiación autonómica con las que defender los intereses valencianos en Madrid. Pero también alertan del riesgo de que "cualquier intento de instrumentalización partidista" "debilite" acuerdos previos.

Cabe recordar que esta plataforma no se reúne desde hace nueve meses. Aquel último encuentro finalizó, por primera vez desde su puesta en marcha, sin ningún acuerdo después de que el PSPV rechazara solicitar el fondo de nivelación como sí hacía con Ximo Puig. Ahora el PPCV quiere aprovechar ese desmarque socialista para reunir a la plataforma y evidenciar ese cambio de postura de los de Diana Morant.

El PPCV remitió el viernes una carta a todos los integrantes de la plataforma en la que solicitaba su convocatoria para buscar una "declaración conjunta" con la que reclamar al Gobierno la puesta en marcha del fondo de nivelación y la activación del extra FLA. La primera exigencia forma parte de las reivindicaciones históricas que siempre ha defendido la plataforma, pero de la que el PSPV se ha descolgado en los últimos tiempos. Mientras que la segunda se ha convertido en el gran caballo de batalla del Consell de Mazón contra el Gobierno, a quien acusa de no liberar estos fondos con los que el Estado cubre el déficit del año anterior para "asfixiar" a la Generalitat por intereses políticos.

La plataforma, "en riesgo"

La patronal y los sindicatos lamentan que el PP "pueda poner el riesgo el funcionamiento y la cohesión interna" de la plataforma, que "durante los últimos nueve años ha permitido a la mayoría de la sociedad valenciana avanzar de forma unitaria en una reclamación legítima y ampliamente compartida".

Por ello, recuerdan que en su seno se han defendido "tres grandes consensos": la reforma del sistema de financiación, la quita de la deuda generada por ese maltrado del modelo, y unas inversiones acordes al peso poblacional valenciano. Unos consensos que se han logrado, según CEV y sindicatos, por la "voluntad compartida de anteponer el interés general, dejando al margen las diferencias y respetando siempre las dinámicas internas de funcionamiento", señalan en alusión a esa norma no escrita de que son los agentes sociales y no los partidos los que promuevan las reuniones.

"Instrumentalización partidista"

Por eso, piden al PP "contribuir al mantenimiento de ese clima de respeto y diálogo" para que el foro sea un "espacio de encuentro y no de confrontación". "Cualquier intento de instrumentalización partidista debilita no solo a la plataforma, sino también a la fuerza de una reivindicación que debería situarse por encima de intereses coyunturales".

Y añaden que cualquier intento de reunir este foro "debe hacerse con el objetivo claro de reforzar el consenso y avanzar en posiciones compartidas. No tiene sentido convocarla si no existen unas mínimas garantías de poder avanzar o alcanzar una declaración conjunta. Forzar un encuentro sin ese horizonte común puede contribuir más a debilitar el espacio que a fortalecerlo. De ahí que los agentes sociales esperen que el PP vuelva a la senda de consenso de la que ha hecho gala la Plataforma per un Finançament Just".