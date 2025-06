'Bandera negra' para los arenales afectados por la dana

Ecologistas en Acción ha señalado con una bandera negra a los arenales afectados por la dana, especialmente las del sur de València, por todos los residuos arrastrados por la riada. En su informe de 2025, incluye 6 zonas de la Comunitat Valenciana como ejemplos significativos de contaminación y mala gestión ambiental de las costas españolas.

El informe de 2025 considera precipitada la concesión de las banderas azules hace apenas unas semanas y siete meses después del 29-0. El grupo ambientalista defiende que los galardones de calidad son este año "una grave irresponsabilidad ya que no se han terminado las actuaciones de recuperación y limpieza de las playas valencianas". “Además, y sobre todo, no hay resultados analíticos sobre el estado de arenales y lecho marino que han recibido residuos y sustancias contaminantes durante meses”, incide. Aunque el Centro Superior de Investigaciones Científicas llevó a cabo estudios, recuerdan, estos no se han hecho públicos.

"A pesar de no haber terminado las actuaciones de recuperación y limpieza y de no tener resultados sobre los residuos y sustancias que durante meses están llegando a las playas, y mucho menos a la playa sumergida, siete meses después se publican las banderas azules con la sorprendente lista que incluye prácticamente todas las playas afectadas por los residuos de la DANA", denuncian.

Los residuos de l'Albufera

El informe Banderas Negras otorga dos banderas, una por contaminación y otra por mala gestión en cada provincia del litoral. La C.Valenciana recibe 6 banderas negras, tres en cada categoría. Por contaminación, han plantado la bandera negra en la Playa de Levante (Benidorm), el Puerto de Castelló, y l'Albufera. Por mala gestión han puesto la bandera la zona de Cala Mosca y Cala Ferris de Alicante, Playa de la Mar Xica (Castellón) y por último han puesto una bandera negra en la Ley de Protección y Ordenaciónde la Costa de la Comunitat Valenciana (LPOCV) a la que critican duramente.

Destacan los residuos de la dana en las playas del Parc Natural de l'Albufera que no solo tienen que ver con lo natural, sino también con las aguas residuales de pueblos y polígonos industriales que siguen llegando meses después ya que las depuradoras quedaron arrasadas.

Todas estas playas -recuerdan- están "muy amenazadas por el retroceso que sufren, pues el puerto de València hace de barrera absoluta al transporte de sedimentos costero y, por ello recientemente el gobierno central hizo una inversión de 30 millones de euros para rellenarlas de arena extraída de las propias zonas marinas valencianas".

Contra la nueva Ley de Costas

El Consell aprobó recientemente la Ley de Protección y Orientación de la Costa de la Comunidad Valenciana (LPOCV), una norma que tiene como objetivo regular el uso y la gestión del litoral valenciano. Sin embargo, los ecologistas critican que esta ley está "orientada hacia la privatización y desprotección del dominio público marítimoterrestre". Además, "la ley facilita la regularización de ocupaciones ilegales y permite el uso privado de espacios que deberían ser públicos", reivindican.

Por último, denuncian que "la ley no incorpora adecuadamente los riesgos de la subida del nivel del mar, regresión de playas y eventos extremos, dejando al litoral aún más expuestos a fenómenos ocasionados por la crisis climática".

Ecologistas en Acción pide derogar la nueva ley de costas y reforzar la definición del dominio público marítimoterrestre como espacio no privatizable para proteger y cuidar el entorno natural del litoral valenciano.

Castellón y Alicante

Ecologistas en Acción también coloca 4 banderas negras en Alicante y Castellón que, aunque no han estado afectadas por la dana, sí que lo están por la contaminación y la mala gestión.

La primera es la Playa Levante de Benidorm por la falta de inversiones en infraestructuras y por "el aumento de la turistificación y el urbanismo depredador mientras se rompen estaciones depuradoras". Todo ello provoca que haya "vertidos fecales 'controlados' directos en un parque natural y en playas cercanas".

En Alicante la zona de Cala Mosca y Cala Ferris es otra de las señaladas al estar afectadas por la nueva ley de ordenación del territorios (LOPUT) que "permite construir y facilitar la especulación hasta 100 metros de la línea de costa". "Durante muchos años estas dos zonas, Cala Mosca y Cala Ferris, han querido ser conquistadas por el cemento y hormigón pero hasta la fecha la protección de una vía pecuaria, en Cala Ferri, y vegetación sensible y legislación del PATIVEL, en cala Mosca, han impedido su total urbanización", denuncian.

En Castellón hay dos zonas gravemente afecadas. La primera es el puerto de Castellón, en concreto el tramo situado en el Grao que "recibe a diario vertidos de aguas residuales y fecales, carentes de tratamiento alguno" procedentes de las construcciones en la zona de la Marjalería y de la depuradora.

La Playa de la Mar Xica es otra de las zonas con bandera negra ya que "se pretende alterar, con espigones y aportes de arenas, el único tramo litoral natural con playas de gravas y arenas existentes en el municipio de Benicarló".