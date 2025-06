Compromís pide a Sánchez una investigación, un "giro" en la legislatura y 'alejarse' de la obra pública

Antes de que Pedro Sánchez se reuniera con Yolanda Díaz, Compromís ya advierte que las explicaciones dadas por el presidente del Gobierno sobre el caos Koldo y la implicación de su número 3 son "insuficientes" y le pone una serie de deberes con posibles medidas. Cosas de las redes sociales y su instantaneidad y de la intención de los valencianistas de ganar "autonomía" respecto a Sumar.

La coalición valencianista mantiene alta la presión sobre el jefe del Gobierno central y como socio seguirá apretando. Se desconoce si formará parte o no de la ronda de consultas de Sánchez (ya que oficialmente no es un grupo independiente sino que está dentro de Sumar), pero por si no hubiera reunión al uso, siempre quedarán los mensajes a través de X, tablón de ruegos de la política.

Lo han señalado en sus respectivas cuentas tres de los referentes de Compromís, el síndic de las Corts, Joan Baldoví; la portavoz en el Congreso, Àgueda Micó, y el diputado en el Congreso, Alberto Ibáñez, que a su vez pertenecen a las dos 'almas' de la formación (Més los dos primeros; Iniciativa el tercero), discrepantes en algunas cuestiones como su relación con Sumar, pero que en esta situación mantienen absoluta coincidencia.

Así, en una publicación de X, Micó se ha mostrado "decepcionada" por la comparecencia de Sánchez. "Fue él quien puso a Ábalos y Santos Cerdán a cargo de su partido y las obras públicas; la extrema derecha no gobernará en nuestro nombre, pero necesitamos un giro en la legislatura y decisiones claras contra la corrupción", ha señalado.

"No gestionar obra pública"

En esta misma línea, el síndic de los valencianistas en las Corts ha asegurado que las explicaciones de Sánchez "son totalmente insuficientes". "Necesitamos hechos y no palabras", ha indicado citando, entre otras cuestiones, "medidas contra corruptos y corruptores, y un nuevo impulso en la legislatura donde la agenda valenciana debe ser clave".

Por su parte, Ibáñez ha reclamado la puesta en marcha de una comisión de investigación "para depurar todas las responsabilidades políticas" (algo que el propio Sánchez ha citado en su discurso) y un "nuevo marco legislativo para luchar contra la corrupción incluyendo a los corruptores (y sus empresas)".

A ello, ha asegurado que "sin duda ayudaría que el PSOE no gestione la obra pública en el Gobierno". Esta petición, que por la redacción en condicional no se sitúa como una condición para negociar, supondría quitar la cartera del Ministerio de Transportes que hoy dirige Óscar Puente a los socialistas.