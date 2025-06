"No sé si me dará la nota": Nervios tras la PAU por la caída histórica de calificaciones

"No sé si me va a dar la nota". Es el pensamiento instalado en la mente de muchos estudiantes valencianos tras la caída histórica de calificaciones en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) 2025. La media es de medio punto menos que el año pasado, tras cinco cursos consecutivos donde las notas no paraban de hincharse fruto de las facilidades instaladas año tras año.

Este año se suprimieron todas. El examen ya no tenía tanta flexibilidad, la posibilidad de elegir entre bloques, y en algunas asignaturas el temario a estudiar era el doble que el curso anterior. Además, se introducían preguntas nuevas de carácter competencial. Así que los propios docentes y preparadores ya esperaban una bajada de notas.

En realidad que las calificaciones caigan no es malo per se , ya que el acceso a las carreras es en relación al resto de estudiantes. Si todas las notas bajan, las notas de corte de las carreras bajarán. Sin embargo, la referencia de los estudiantes cuando se preparan para la selectividad es la nota de corte del curso pasado, con lo que no saldrán de dudas hasta el próximo 11 de julio.

"Pasaremos un mes con mucho malestar. Suponemos que las notas de corte han bajado, pero no tenemos forma de saber que es así. No nos podemos hacer una idea si nuestra nota sirve o no para entrar a la carrera que queremos", dice David Giménez, estudiante del IES Almussafes.

David está tranquilo, ya que quiere estudiar historia (una carrera con nota de corte muy baja) y ha sacado un 11,6 sobre 14. Sin embargo, la mayoría de sus amigos y compañeros de clase tienen el nerviosismo a flor de piel, ya que su notas son mucho menores a las que ellos habían previsto y a lo que marca el acceso a las carreras.

"Es cierto que no era normal lo de los últimos años. Antes de la pandemia había 6 carreras con más de un 13 de nota en toda España y el año pasado creo que había 35. Después del covid mantuvieron las facilidades y en vez de ayudar al alumnado creo que nos ha perjudicado", explica.

Lo cierto es que la actual generación es la que más difícil lo ha tenido del último lustro. Un nuevo examen que se entregó más tarde de lo habitual, la dana que arrasó la provincia de València y unas preguntas competenciales que se ponían a prueba este año.

Las facilidades en el examen de la PAU comenzaron el año de la pandemia por razones obvias. Sin embargo, tras remitir la crisis no solo se mantuvieron sino que se fueron ampliando, provocando que las notas crecieran sin parar durante cinco años, incluídas las del acceso a las carreras.

La escalada ha frenado este año y está por ver si también se ve en los cortes de las carreras. "Muchos de mis compañeros han sacado una nota que no les da para el corte del año pasado y están mirando ya ciclos por si no entraran a la universidad, porque van un poco a ciegas", cuenta David.

Sin embargo hay otra inflación ligada a esta subida de las notas de la selectividad y está en el bachillerato de centros privados y concertados. Según un reciente informe del Observatorio del Sistema Universitario (OSU) los estudiantes de centros privados y concertados van dopados a la PAU. El porcentaje de sobresalientes es seis puntos mayor que en los institutos públicos.

En concreto, el informe explica que los centros privados (sobre todo concertados) "presentan proporciones significativamente mayores de notas de bachillerato muy altas, lo cual indudablemente tiene efecto sobre las posibilidades de acceso a carreras más demandadas".

La segunda brecha es territorial. Hay grandes diferencias en las notas de sobresaliente en la PAU en función de la comunidad autónoma, y esto es, para la OSU, un problema, ya que cualquiera puede elegir hacer la PAU en el sitio de España que decide. Para la entidad, esto puede ser utilizado "para situar a quienes han estudiado el bachillerato y se han examinado de las PAU en determinadas CCAA en posiciones ventajosas a la hora de optar a las carreras más demandadas".

Las diferencias por comunidades autónomas son sonrojantes en el estudio, pese a que la Comunitat Valenciana no se sitúa entre las más destacadas. Por ejemplo, un 18, 5 % del estudiantado valenciano acaba Bachillerato con sobresaliente, pero en Murcia lo hace el 28,2 %, es decir, casi uno de cada tres. Son diez puntos de diferencia.

Si miramos en general todos los centros, uno de cada cinco alumnos valencianos (18 %) acaba Bachillerato con una media de sobresaliente, pero solo un 2 % logra un 9 o un 10 en la PAU. Es decir, existe una desproporción, se sacan 9 veces más sobresalientes en Bachillerato que en la selectividad, lo que indica cierta inflación en las notas.