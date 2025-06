El exalcalde de Sagunt (Compromís), a Sánchez: "No te vayas"

Que Compromís vive en un vaivén de contradicciones internas en su relación con Sumar, el PSOE y Pedro Sánchez es una realidad que se ha visto en los últimos meses y en boca de sus principales referentes. Todos critican a los socialistas, pero han manifestado su intención de seguir apoyándolos. Esta situación llena de adversativas la manifestó de forma rotunda uno de sus antaño dirigentes con peso interno, que pasa de admitir que piensa que el presidente del Gobierno debe dimitir a pedirle que, por favor, no se vaya.

Es el caso del exalcalde de Sagunt y dirigente dentro del antiguo Bloc, Quico Fernández. En una publicación de Facebook, Fernández le llega a pedir a Sánchez un "último servicio a la patria". "No te vayas, Pedro", le indica con una foto de un jovenzuelo Sánchez junto a Santos Cerdán y Koldo García, al final de un texto en el que comienza reflexionando sobre que considera que Sánchez debería dimitir "por coherencia" por lo que decía cuando estaba en la oposición y "por decencia".

El motivo para semejante giro argumental no es otro que la "alternativa" formada por PP y Vox. "Da miedo y además no pueden dar lecciones de nada, más bien al contrario", indica en su publicación en la que le reclama que aguante "todo lo que caiga y haga falta como un madelman que eres, si quieres deja caer alguna lágrima, pero por favor, no nos dejes en manos de esta oposición rancia y extremista". Pocos dirigentes políticos se han mostrado tan sinceros en público últimamente.