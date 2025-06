El juez obliga al Consell a pagar las vacaciones no disfrutadas que denegó a altos cargos del Botànic

Aunque con dos veranos de retraso, un exalto cargo de la Generalitat en época del Botànic va a percibir una compensación económica por los 14 días de vacaciones generadas y no disfrutadas que tenía pendientes en julio de 2023, cuando fue cesado tras la victoria del PP de Carlos Mazón. Así figura en una sentencia del pasado 6 de mayo, que ya es firme, del juzgado de lo contencioso administrativo número 8 de Valencia. Este exdirigente, que prefiere mantener el anonimato, solo había disfrutado ese año de cuatro días de vacaciones, y solicitó el pago de una compensación por el resto de jornadas no disfrutadas.

La administración denegó esa liquidación. El argumento fue que, como alto cargo, no procedía el abono de las vacaciones no disfrutadas: “El derecho al disfrute de las vacaciones por parte de los altos cargos y, en su caso, el abono de las no disfrutadas, debería establecerse con carácter general por el Consell mediante el instrumento jurídico correspondiente, ante la ausencia de regulación de la misma”, argumentó la Abogacía.

Un derecho con carácter general

Tras esto, el afectado recurrió por vía administrativa, sin éxito, y por la jurisidicción social, terminando finalmente en la vía justicia contencioso-administrativa, donde ha logrado la razón. Para el juez, existe un derecho a percibir la compensación económica ante la imposibilidad de disfrute de las vacaciones, seas alto cargo o no, señala el abogado laboralista Santiago Calvo (Calvo Legal), que ha llevado el caso. La clave está en este punto: “Aunque no existe normativa específica aplicable al supuesto de autos, procede estimar la demanda interpuesta en virtud de los argumentos esgrimidos por la parte actora, que consiste básicamente en que existe tanto normativa nacional como internacional y comunitaria que vienen a reconocer este derecho con carácter general”, cita la sentencia.

Esa normativa es amplia, y va desde el Estatuto Básico del Empleado Público (que reconoce que, cuando la relación de servicios de un funcionario concluye por causas ajenas a su voluntad, tiene derecho a solicitar una compensación por las vacaciones devengadas y no disfrutadas), hasta directivas europeas, de la OIT, o jurisprudencia europea y española, que aplica el mismo criterio al ámbito laboral que la función pública.

En este caso, el de altos cargos del Botànic que pidieron el abono de las vacaciones y se les denegó, habría ya varias sentencias que reconocen el derecho a la compensación por unas vacaciones no disfrutadas no por voluntad propia, sino por el cese decidido por la administación. Hasta 2012 existía una indemnización por cese para los altos cargos. En ese supuesto no se abonaban las vacaciones no disfrutadas. Ahora, sin embargo, no existe aquella indemnización, suprimida en la época de los recortes.

Según explica el abogado, lo que hace esta sentencia es recordar que la normativa y la jurisprudencia obligan a garantizar al trabajador o funcionario una compensación por vacaciones generadas y no disfrutadas “cuando el cese se produce por causas ajenas a su voluntad, sea o no alto cargo, y este previsto o no en normativa general de la administración demandada”. Además, el fallo subraya que negar esta compensación supondría un enriquecimiento injusto de la administración, ya que se quedaría con el valor económico de un derecho adquirido por el trabajador y no satisfecho.

Condena en costas

Esto, según Calvo, permite a todo funcionario o alto cargo cesado sin haber disfrutado de todas sus vacaciones reclamar la compensación económica correspondiente, aunque tratándose de un alto cargo esto “no esté establecido con carácter general por el Consell mediante el instrumento jurídico correspondiente”. La Generalitat también ha sido condenada en costas.