Mazón reactiva el diálogo social tras el portazo de patronal y sindicatos al cónclave en financiación

Carlos Mazón intenta reconducir sus relaciones con la patronal y los sindicatos valencianos después de que estos cerraran ayer la puerta a los intentos del PPCV de reunir a la plataforma 'Per un Finançament Just', alertando a los populares de los riesgos de "instrumentalizar" el foro.

Ante el revés que supone esta negativa, el president trata de reconstruir puentes con estas entidades y ha convocado la Mesa de Diálogo Social, que no se reunía desde enero, tras hablar con los líderes de la CEV, Salvador Navarro; UGT, Tino Calero; y de CC OO, Ana García Alcolea. La llamada se ha producido después de que este lunes, y tras trascender el comunicado de los agentes sociales, Mazón se viera con Navarro en privado para tratar de rebajar la tensión.

En principio la reunión se celebrará el 25 de junio. La falta de actividad de este órgano era uno de los reproches que los agentes sociales hicieron al PP de Mazón en el duro comunicado emitido el lunes.

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, se ha mostrado conciliadora con la patronal CEV y los sindicatos presentes en estos foros, UGT y CC OO, a quienes ha elogiado por su esfuerzo en reivindicar las necesidades valencianas en materia de financiación autonómica.

Ha marcado así distancias con su propio partido, el PP, cuyo síndic en las Corts, Juanfran Pérez Llorca, había exhibido poco antes la "sorpresa" de los populares por la negativa de la patronal que preside Salvador Navarro a convocar la plataforma. "Parece dar la razón al Gobierno", ha señalado Pérez Llorca en referencia a una supuesta falta de apoyo de la CEV a la exigencia del extra FLA que está haciendo el Consell y el PP al Gobierno. Un comentario que no ha sentado bien en la patronal, que nunca ha dejado de reclamar esta medida.

Y eso mismo le ha reconocido Camarero, mucho más cariñosa con los agentes sociales que Pérez Llorca y que ha reconocido el "importante apoyo" dado por patronal y sindicatos a las reivindicaciones valencianas en financiación. "Siempre he escuchado a la CEV y también a los sindicatos defender la reforma del sistema de financiación y pelear por el extra FLA. Incluso ante [la ministra de Hacienda, María Jesús] Montero ha reclamado que es imprescindible. Me quedo con el apoyo que siempre han matenido", ha recalcado.

La portavoz ha sido mucho más crítica con el resto de integrantes de la plataforma, PSPV y Compromís, a quienes ha acusado de abandonar los consensos autonómicos por motivos partidistas. "Vemos un Compromís más preocupado de sacar votos y rédito electoral de la dana que de pelear la financiación y al PSOE más preocupado de buscar cortinas de humo para tapar el informe de la UCO. Deben posicionarse", les ha exigido Camarero.

Las entregas a cuenta "no son un regalo"

Sobre el decreto ley aprobado hoy por el Gobierno y que libera los cerca de 1.000 millones no abonados a la Generalitat en concepto de entregas a cuenta al no haber nuevos Presupuestos Generales del Estado, Camarero ha incidido en que no se trata de un "regalo" del Ejecutivo de Sánchez sino que es "dinero de los valencianos".

Así y pese a reconocer la "importancia" de desbloquear estos fondos, ha exigido celeridad en el pago y, sobre todo, ha insistido en la necesidad "extraordinariamente urgente" de que Moncloa active el extra FLA, precisamente la reclamación que el PP buscaba obtener de la plataforma de la financiación, pero sobre la que no existe consenso con la izquierda.

"No podemos dejar de hablar del FLA", ha insistido la portavoz, que ha recordado de nuevo que se trata de la primera vez en 12 años que no está aprobado a estas alturas de ejercicio.