El PP, "sorprendido" con la patronal por la financiación: "Parece dar la razón al Gobierno"

El PPCV ha mostrado este martes su "sorpresa" ante el rechazo de patronal y sindicatos a convocar la Plataforma pel finançament just. El síndic de los 'populares' y número 2 en la estructura autonómica, Juanfran Pérez Llorca, ha admitido que se enteró el lunes por el comunicado de prensa de las entidades sociales de esta negativa a reunir a todos los miembros como pedía el PP, ha mostrado su "sorpresa" ante ello y ha señalado que con esta posición "parece dar la razón al Gobierno de España".

"La CEV, igual que los sindicatos, pero espero más de la CEV, debería estar reclamando que se pague el FLA extraordinario, si no parece que den la razón al Gobierno en una situación que es muy injusta", ha explicado este martes Llorca en la rueda de prensa posterior a la junta de portavoces en las Corts al ser preguntado por el posicionamiento de la entidad empresarial autonómica que manifestó en un comunicado conjunto con los sindicatos el lunes su rechazo a convocar a los partidos en la Plataforma pel finançament, tal y como había pedido el PP.

El PPCV remitió el viernes una carta a todos los integrantes de la plataforma en la que solicitaba su convocatoria para buscar una "declaración conjunta" con la que reclamar al Gobierno la puesta en marcha del fondo de nivelación y la activación del extra FLA. No obstante, CEV, UGT y CCOO PV, componentes de este organismo junto a PP, PSPV y Compromís, rechazaron la cita y criticaron "cualquier intento de instrumentalización partidista" que pueda "debilitar" acuerdos previos.

Representantes de la Plataforma pel Finançament charlan antes de la reunión del viernes pasado. / Ana Escobar/Efe

No obstante, de fondo está que la relación entre el PPCV y la Confederación Empresarial Valenciana no pasa por su mejor momento especialmente tras la dana. Se nota entre sus máximos representantes, Carlos Mazón y Salvador Navarro, y también en algunas acciones de ambas organizaciones, como el recorte presupuestario pactado por 'populares' y Vox para esta entidad, como declaraciones al respecto del empresariado lamentando la falta de diálogo social del Consell.

Sin "venganza"

Ahora, al carrusel de episodios plenos, se ha añadido la financiación autonómica y la respuesta de la patronal ante la petición de reunión del PPCV. El síndic 'popular' ha rechazado vincular la crítica hecha por la CEV y los sindicatos a la propuesta del PPCV a que se trate de una "venganza" por el recorte en las cuentas de 2025 a las subvenciones de los agentes sociales, no obstante, sí que ha remarcado su "sorpresa" ante las declaraciones lanzadas en un comunicado y el haberse enterado de la respuesta a la petición de reunión a través de este.

Llorca ha asegurado que la intención era lograr "un acuerdo de mínimos" entre las entidades miembro para reclamar el FLA extraordinario. No reunirse para pedir este mecanismo, ha indicado, parecería que la patronal "da la razón al Gobierno". "No entiendo que busque una venganza poniendo en juego los intereses de los proveedores", ha indicado. La entidad presidida por Navarro, no obstante, sí que ha hecho declaraciones reclamando al Gobierno de España activar el FLA, el propio Navarro participó en la cumbre en el Palau para reclamarlo y ha criticado la "falta de sensibilidad" de la ministra María Jesús Montero con la situación valenciana.