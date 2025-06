El dardo de Camarero sobre los hábitos alimenticios de Sánchez

El pleno del Consell se celebró este martes en un horario más tardío de lo habitual, lo que obligó a la Generalitat a retrasar la habitual comparecencia de la portavoz, Susana Camarero, a las 14.00 horas. La dirigente popular llegó puntual a la cita y con la artillería preparada para disparar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, incluso antes de ser preguntada por los medios.

Así, mientras tomaba asiento y como quien no quiere la cosa, Camarero dejó caer un comentario cargado de intención: "No son las 17.00 horas, da tiempo a dar la rueda de prensa antes de comer", señaló con ironía. La portavoz se refería a la criticada frase que Sánchez pronunció el día anterior para tratar de finiquitar su comparecencia ante la prensa por el caso Koldo: "Son las 17.00 y no he comido".