“Sobres y maletines en manos de ladrones y puteros”: Compromís no se fía del PSOE pero descarta pedir la dimisión

“Las grabaciones de Santos Cerdán, Koldo García y Ábalos, como ciudadana me enfadan, como progresista me indignan y como mujer me da asco: sobres y maletines que han acabado en manos de ladrones y puteros”. Con esta dureza se ha expresado esta mañana en el Congreso de los Diputados la diputada Àgueda Micó, portavoz de Compromís en la cámara baja, en su primera interveción desde que estallara el caso de presunto reparto de comisiones por contratos del Estado dentro de la cúpula del PSOE, en el entorno más próximo del presidente del Gobierno.

Micó ha descartado pedir la dimisión de Sánchez, pero ha subrayado la pérdida de confianza (“No nos fiamos del PSOE y del presidente Sánchez”, ha dicho) y ha exigido más medidas que las explicaciones dadas hasta la fecha por el presidente si aspiran a reconstruir esa confianza. “Sánchez no está implicado judicialmente pero es el responsable político de haber confiado en Ábalos y Santos Cerdán. Sus explicaciones son totalmente insuficientes, lo fueron la semana pasada y ayer. Y no nos confirmamos con el comodín de o yo o el caos”, dijo en referencia a las apelaciones de Sánchez a un Gobierno del PP y la extrema derecha de Vox. “La prioridad de Compromís no es salvar a Sánchez sino proteger los avances progresistas de esta legislatura”, señala.

Comisión y explicaciones "inmediatas"

En este punto, como nuevas exigencias, Micó desgranó que la comparecencia de Sánchez sea inmediata: “No podemos esperar al 9 de julio”. También reclama que la comisión de investigación también sea inmediata y “que haya un compromiso para que en esa y en la de la dana sean ágiles y que cuenten con la presencia de Sánchez, “sin excusas”.

Entre las reclamaciones también ponen sobre la mesa la creación de la agencia anticorrupción y que “se prohíba que las empresas corruptoras puedan recibir contratos públicos”. “Y que el dinero robado por casos de corrupción se devuelva”.

Sancionar a las empresas

Micó reclama que esas medidas se apliquen también a la C. Valenciana. En este sentido, denuncia que la Generalitat “acaba de dar contratos de reconstrucción y recuperación a dedo a empresas con sentencia firme por corrupción”. “Hablar claro es apuntar a los corruptores con nombres y apellidos, a grandes empresas como Acciona, Sacyr y Ferrovial. Y otras que son el perejil de todas las salsas de la corrupción. Sobres y maletines que han acabado en manos de ladrones y puteros”, han señalado.

La diputada de Compromís se ha referido también a la crisis dentro del grupo plurinacional Sumar que se ha visto eclipsada por el escándalo de las grabaciones. Ha pasado ya una semana desde los encuentros entre una delegación valenciana y la dirección de Sumar y del resto de partidos integrantes del grupo. Compromís exigía un nuevo marco de relaciones: libertad de voto y relación bilateral con el Gobierno, para aumentar su fiscalización y ganar autonomía.

Todos los escenarios abiertos con Sumar

Micó, que pertenece a la corriente Més, ha dejado muy claro que “es un tema que no está cerrado”. De hecho, la semana pasada estuvieron planteando sus nuevas condiciones y aún no han recibido respuesta de Sumar. Compromís emplaza cerrar esta crisis “esta misma semana”. “Todos los escenarios están abiertos”, ha insistido.