Tren en busca de Mazón

"This train is searching for Mazón” (Este tren busca a Mazón). La pintada en inglés se ubicaba en un vagón de tren situado en las vías del AVE que discurren junto a la huerta de Torrent, en la línea de alta velocidad que atraviesa l’Horta Sud pero que aún no se utiliza pese a estar construida hace años.

Al parecer, los operarios de Adif estaban realizando tareas de mantenimiento y empleaban esa vagoneta con el grafiti pintado que sorprendía, de buena mañana, a las personas que daban el paseo matinal con los primeros rayos del sol.

Cabe recordar que gran parte de la zona por donde discurre esta línea de AVE, que separa la huerta entre Torrent y Picanya, fue también duramente castigada por la riadas tras las dana del pasado 29 octubre.