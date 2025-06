El olvido de Vox: No se "acuerda" de la investigación que impulsó contra el Botànic

En enero de 2024, con la legislatura en sus primeros pasos, PP y Vox anunciaron a bombo y platillo la creación de una comisión de investigación en las Corts que pusiera el foco sobre la gestión del sector público instrumental en los ocho años del Consell del Botànic conformado por PSPV, Compromís y Unides Podem ante las advertencias de "gravísimas irregularidades", la falta de control y la imperiosa necesidad de "conocer la verdad" sobre el aumento del gasto en las más de 50 empresas públicas de la Generalitat.

En el olvido

Un año después, aquellas rimbombantes y alarmantes frases sobre el funcionamiento de estas entidades han quedado en el olvido. De manera literal. Al menos, por uno de sus impulsores. Así, si el síndic de Vox, José María Llanos, era uno de los encargados en presentar en rueda de prensa la propuesta para crear esta comisión junto al entonces portavoz del PP, Miguel Barrachina; 18 meses después, Llanos no lo recuerda.

"No me acuerdo, de verdad"

"No me acuerdo, de verdad, no recuerdo haberla anunciado", ha asegurado este martes tras la junta de portavoces preguntado por el avance de esta comisión. Y no es que la comisión solo fuera anunciada, sino que fue registrada, votada en pleno, aprobada, constituida y hasta se aprobó un plan de trabajo con solicitud de documentación a la Generalitat y la citación de hasta 40 altos cargos del anterior gobierno de la izquierda, incluidos los exconsellers Gabriela Bravo o Vicent Marzà.

Enero de 2024: los síndics de PP y Vox, Miguel Barrachina y José María Llanos, comparecen para anunciar la petición de una comisión de investigación sobre el sector público / Levante-EMV

La cuestión de la debilidad de la memoria en política no es nueva, porque suele ser muy selectiva respecto a olvidar nombres vinculados al partido que acaban involucrados en asuntos turbios o promesas hechas que no se han llegado a cumplir o contradicen nuevas posturas; pero en esta ocasión llama la atención que ese problema de recuerdo sea con una acción impulsada, que está en vigor en el parlamento y que podría reportarle réditos por criticar la gestión del anterior Consell.

"He quedado muy mal"

Pero ni aún así. "He quedado muy mal, ya lo sé", ha llegado a admitir Llanos quien ha asegurado que con comisión o sin ella se ha reducido en los presupuestos las partidas destinadas al sector públñico instrumental desde 2023 (un 52 % ha señalado el síndic de Vox) y que lo importante en estos momentos es la comisión de investigación de la dana, que volverá a reunirse este jueves.

Así, por lo dicho por el portavoz de Vox, la comisión de investigación del sector público del Botànic que para populares y voxistas eran tan necesaria como forma de esclarecer el posible "abuso" en estos entes públicos ha quedado en nada, en un elemento varado en medio de la actividad legislativa al trantrán y sin convocar desde hace un año. Quizás, precisamente, porque ni quienes la impulsaron se acordaban de ella.