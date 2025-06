Compromís y Sumar llegan al límite en plena tormenta sobre Sánchez

Compromís está con esas dudas de quien no sabe muy bien qué esperar cuando se está esperando. Es más, hay quienes dentro de la coalición aseguran que ya no están a la espera de nada. La situación con Sumar se ha enquistado y lo que debía ser una negociación rápida, de menos de una semana, ha acabado en medio del torbenillo del caso Santos Cerdán, complicando todavía más una posible decisión y devolviendo a la formación a la división de voces, con dudas sobre si esperar (o no) o qué esperar.

Valencianistas y 'sumarios' se reunieron por última vez el pasado jueves después de una jornada maratoniana el día anterior. Encima de la mesa estaban las condiciones de Compromís para seguir: citar a Pedro Sánchez en la comisión de la dana y "plena autonomía" en el Congreso. La situación parecía encaminada para que ese mismo jueves fuera el día clave, pero las informaciones de la UCO sobre la presunta corrupción del exsecretario de Organización trastocaron todos los planes con regreso de los negociadores sin acuerdo ni respuesta firme dejando la situación al límite.

Los movimientos se han ido sucediendo en este inicio de semana con exhibición de nuevo de las diferencias internas en la coalición, ahora sobre a quién le corresponde dar el siguiente paso o cuál es el tope para acabar tomando una decisión. Así, mientras Iniciativa se aseguran en estado de espera a la reunión del grupo parlamentario de Sumar que se producirá este miércoles, en Més presionan para tomar ya una decisión porque, entienden, la pelota está en su tejado porque "no ha habido contrapropuesta" del partido de Yolanda Díaz.

Piquer y Baldoví presiden la ejecutiva de Més, el martes pasado. / M.A. Montesinos

Lo ha expresado este martes el síndic Joan Baldoví, presidente a su vez de Més, quien ha señalado que Compromís se reunirá y "decidirá" sobre su relación con Sumar. "No han tomado una decisión" y por tanto "la decisión la tenemos que tomar nosotros", ha indicado en una línea similar a la expresada por la portavoz en el Congreso, Àgueda Micó, que ha informado de que esta misma semana decidirán si siguen en el grupo Sumar o se pasan al Mixto al no haberse atendido las peticiones de que Sánchez comparezca en la investigación de la dana.

Más movimientos

Esta presión llega tanto por la vía de las declaraciones públicas como por los hechos internos. Así, la ejecutiva del antiguo Bloc decidió este martes convocar para el próximo lunes la convocatoria de un Consell Nacional telemático para "ratificar la decisión de nuestros órganos sobre la adscripción del valencianismo al Congrés". Esa "decisión" es la que tomó la ejecutiva de Més de salirse de Sumar, obviando así cualquier futurible negociación con el grupo parlamentario.

A esta, no obstante, se aferran en Iniciativa y Els Verds que, de momento, evitan dar por acabada la cuenta atrás. Para ello, algunas voces señalan como punto clave, prácticamente al límite, el encuentro del grupo parlamentario de Sumar este miércoles. Ahí se espera que haya algún tipo de movimiento si no quieren ser arrastrados por las leyes de la física y la fuerza de dinámica que sí que está ejerciendo Més, con camino hacia el Grupo Mixto si los de Díaz no ejercen una fuerza igual o superior.

Y en esa situación de impás y de no saber muy bien qué se es, Compromís lo que espera es que Pedro Sánchez les convoque a la ronda de contactos con los grupos parlamentarios. "Sería conveniente, recomendable, un buen gesto que Sánchez pidiera reunirse con Compromís", ha expresado Baldoví. Ese trato individualizado dentro de Sumar sería "tener la misma autonomía" que BNG y Coalición Canaria, partidos que están en el Grupo Mixto. "Es lo que queremos", ha añadido. El empuje de un lado es claro.