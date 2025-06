¿En qué quedamos?

Llegan épocas en las que se te acaban las ideas para estas columnas y has de echar mano de episodios pasados o de cosas que contaste a medias, pero resulta que ha aparecido en los últimos días un tema que da pie al comentario.

En primer lugar, como algo que debería ser denunciable, leo como se manipulan y tergiversan las palabras de mi ex alumno, colega y siempre amigo Samuel Biener. Con motivo de una DANA que la pasada semana generó tormentas en el centro peninsular, sobre todo en el siempre mediático Madrid, hizo una previsión y un comentario en Meteored. El problema es que días después, completamente fuera de ese contexto temporal y territorial, algunos medios valencianos no tienen problemas en reproducir ese comentario, que ya no servía y que genera la lógica alarma entre unos valencianos escarmentados.

En los últimos dos días, un poco por sorpresa, se prevén tormentas en el sudeste peninsular que obligan a Aemet a decretar, en mi opinión con acierto, varios avisos amarillos y algunos naranjas. Con los amarillos no hay demasiado problema, pero los naranjas obligan a decretar medidas técnicamente indiscutibles, pero políticamente poco populares. Cerrar parques y jardines y prohibir actividades al aire libre durante las horas que dura el aviso es algo más que razonable y así lo comento con un responsable de emergencias. Pronto empiezo a leer en redes crítica a esta ‘exagerada’ medida y oigo en la terraza de un bar la queja de un vecino: «pues no dicen ahora que viene una Dana esta tarde y lo cierran y prohíben todo con el calor que hace». Toda una demostración de falta de educación ambiental porque nadie dijo que viniera una Dana y porque en esta época es precisamente el calor, mezclado con otros factores, el que puede generar tormentas estivales. Me acuerdo del tristemente famoso: ·«cómo íbamos a pensar que nos íbamos a inundar si aquí no estaba lloviendo”.

Las tormentas llegan según lo anunciado y dan mucha lluvia, granizo y viento con una distribución muy irregular y eso hace que los que no reciban ni gota se quejen del fallo, aunque el viento de la tormenta sí dejara problemas y lloviera mucho a unos pocos kilómetros. El miércoles se repiten el aviso y las restricciones y me llegan llamadas de si iba a ser para tanto porque, total, ayer no llovió y los festivales de fin de curso son al aire libre. Yo recuerdo que no hubo ningún fallo y que debemos evitar cosas como las que pasaron en Valencia por no hacer caso a los que sabían y avisaron. Advierto también de que puede no acabar pasando tal cual lo previsto, pero eso no hace que el protocolo esté mal aplicado. En definitiva, ¿en qué quedamos?