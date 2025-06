La empresa valenciana Casfid gana el ‘Premio Revoluciona’.

La empresa Casfid Servicios Tecnológicos, S.L.U., con sede en Valencia, ha sido galardonada en la cuarta edición de los Premios Revoluciona, organizados por BBVA y la Facultat d’Economia de la Universitat de València, por su aportación innovadora al sector de los eventos y festivales mediante el desarrollo de soluciones tecnológicas basadas en RFID.

Los Premios Revoluciona tienen como objetivo visibilizar a pequeñas y medianas empresas de la Comunitat Valenciana, Región de Murcia e Islas Baleares que están liderando la transformación digital y la transición hacia modelos más sostenibles, sin perder de vista el propósito social. Estos premios son una iniciativa de BBVA en colaboración con la Facultat d’Economia de la Universitat de València, que se encarga de su organización. Cuentan con un jurado compuesto por diez expertos de reconocido prestigio en los ámbitos académico, empresarial y de investigación a nivel nacional, que valoraron especialmente que los procesos de transformación tecnológica de las empresas candidatas incorporaran modelos de negocio inclusivos y sostenibles, y que dicha transformación se tradujera en una mejora de su competitividad.

Estos premios son reflejo del compromiso de BBVA con el tejido empresarial valenciano, reconociendo el papel esencial que desempeñan las pequeñas y medianas empresas en el desarrollo económico de la Comunidad.

Fundada hace 11 años, Casfid es una consultora tecnológica que desarrolla soluciones propias basadas en sistemas de identificación por radiofrecuencia (RFID), diseñadas específicamente para adaptarse a las necesidades técnicas y organizativas de cada evento. Bajo sus tres principales líneas de negocio: Idasfest, Idsports y Enterticket y un enfoque 360º, ofrece desde sistemas de acreditación, control de accesos y aforo en tiempo real hasta pulseras de pago inteligente (cashless payment) y servicio de ticketing, todo integrado en plataformas de desarrollo propio.

La empresa cuenta con un potente departamento de I+D+i, para mantenerse a la vanguardia tecnológica.

Este entorno innovador no solo impacta en el producto final, sino también en su equipo humano, que se beneficia de un plan de formación continuo y multidisciplinar.

Su tecnología ha transformado la experiencia de los asistentes a festivales y eventos, generando entornos más seguros, ágiles y eficientes: evita aglomeraciones, mejora la distribución del público, agiliza transacciones y proporciona trazabilidad digital, dificultando el fraude y fomentando la economía formal.

Casfid ya cuenta con la confianza del 80 % del mercado de festivales en España. Ha sido reconocida en varias ediciones de los Iberian Festival Awards como Best Service Provider y galardonado en estos mismos Premios como Entity of the year 2025. Además, Joaquín Costa, CEO y cofounder junto con Javier Juanes, ha sido distinguido como Joven Empresario del Año 2024 por la Asociación de Jóvenes

Junto a Casfid Servicios Tecnológicos en la Comunitat Valenciana, los Premios Revoluciona 2025 han premiado también a BioSmartData, en Baleares, por su labor transformadora en el ámbito sanitario mediante inteligencia artificial y datos clínicos en tiempo real, y a Newgarden, en la Región de Murcia, por su apuesta por una iluminación exterior decorativa, sostenible e innovadora.