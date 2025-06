Un encontronazo en el pleno enfría el acercamiento entre PSPV y Jorge Rodríguez

A veces una letra puede provocar un trifulca. Incluso un asunto que tradicionalmente ha unido a todas a las fuerzas progresistas (y también al PP), como la defensa de la diversidad sexual, ha causado esta martes un sonoro encontronazo entre Ens Uneix, el partido del alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, con sus antiguos compañeros del PSPV.

Ha sido durante el pleno ordinario del mes de junio, donde se han presentado dos mociones para conmemorar el Día Internacional del Orgullo LGTBI+, que se celebra el próximo 28 de junio. La vicepresidenta y responsable del área de Igualdad, Natàlia Enguix, de Ens Uneix, impulsaba una moción, la institucional, en la que se insta a la defensa del colectivo LGTBI+; alertaba de la proliferación de los discursos de odio hacia la orientación sexual y la identidad de género, y reivindicaba las políticas de la diputación en municipios pequeños, donde faltan recursos y pueden darse más dificultades para el colectivo.

Todo saltó por los aires cuando el diputado socialista, Jordi Mayor, anunció que el PSPV apoyaría esta moción, pero también la alternativa que presentó Compromís, donde la reivindicación se extendía a las siglas LGTBIQ+, incluyendo la Q. La vicepresidenta mostró su “incredulidad” y acusó a los socialistas de "traicionar los principios feministas" al apoyar el discurso queer: “La letra Q implica estar a favor de las teorías estadounidenses que defienden el concepto de autodeterminación de género. Eso desdibuja la categoría jurídica de sexo, que es precisamente sobre lo que se ha construido políticas públicas de igualdad ente mujeres y hombres".

Debate intenso

Enguix llevó el debate al marco teórico y reprochó incluso a los socialistas que se desmarquen de las decisiones del último congreso federal del PSOE, que apostó por alejarse de estas teorías. “Me da mucha pena especialmente por mis compañeras feministas del PSOE porque están luchando para que desaparezca la Q”, dijo sobre las feministas clásicas. Tan agrio fue el debate que el grupo socialista, y también Compromís, decidieron cambiar el sentido de su voto y posicionarse en contra de la moción de Ens Uneix, aunque en un principio iban a respaldarla. Incluso el diputado y secretario de Organización del PSPV, Vicent Mascarell, aplaudió cuando fue tumbada la moción de Ens Uneix.

Desde la bancada socialista reconocen que hay divergencias dentro del partido en torno al movimiento queer, pero no así en el grupo de la diputación. Señalan que iban a apoyar la moción porque no era excluyente, pero sí consideran que la intervención de Enguix fue “excluyente con las personas trans”, y no ha buscado el consenso.

Lo cierto es que, al final, ninguna de las dos mociones salió adelante: a Compromís solo le apoyó el PSPV, y a Ens Uneix, el PP. Vox votó en contra de las dos y fueron rechazadas.

Críticas de Rodríguez al PSOE

Este fue el choque, y evidencia que la frialdad entre socialistas y Ens Uneix sigue siendo siberiana, a pesar del acercamiento que algunos han querido ver en los últimos meses. Ha habido movimientos, especialmente tras el último congreso socialista, como los gestos de Diana Morant y Roger Cerdà hacia Jorge Rodríguez. Han estado buscando el restablecimiento de vínculos afectivos con el que fue su compañero. Incluso el propio alcalde de Ontinyent mostró abiertamente su desencanto con el PP de Mazón, primero con la gestión de la dana, y más adelante con los presupuestos pactados con Vox. La formación llegó a situar el pacto de gobierno en la diputación en cuarentena por los obstáculos del PP a un ILP de Ens Uneix para rebajar el listón electoral. Todo parecía indicar que comenzaban a darse las condiciones para una moción de censura que sacara al PP de Vicent Mompó de la diputación, dando paso a una alianza progresista, que parecía el escenario que iba a producirse en julio de 2023.

Pero todo se ha enfriado en las últimas semanas, y parece que las heridas tras la traumática ruptura de 2018 siguen abiertas. Sin ir más lejos, tras el escándalo desatado en el PSOE por las grabaciones de Koldo o el registro de la casa de Ábalos, que motivaron la petición de perdón a los españoles de Pedro Sánchez, Jorge Rodríguez escribió: “Me alegra que se disculpe tras equivocarse dos veces al elegir a su mano derecha. ¿Qué ocurre con quién fue destrozado sin preguntar? Dos años después de ser absueltos continuamos esperando sus disculpas y las de Ximo Puig tras destrozarnos la vida”. En Ens Uneix ha sentado muy mal que la izquierda tumbara esta moción, e incluso lo ven como una intento de bloquear cualquier acercamiento.